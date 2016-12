"BONN - Frank Appel bleibt für fünf weitere Jahre Chef der Deutschen Post am Freitag in Bonn mit "

Der Manager war im Jahr 2008 nach der Steueraffäre seines Vorgängers Klaus Zumwinkel an die Spitze des Dax-Konzerns gerückt. Dem Vorstand gehört der promovierte Neurobiologe Appel bereits seit 2002 an. Der Aktienkurs des Dax-Konzerns ist unter seiner Ägide von zeitweise unter 7 Euro zuletzt auf mehr als 30 Euro gestiegen.

Im vergangenen Jahr hatte der Manager die Aktionäre mit zwei Gewinnwarnungen geschockt. Nach einem wochenlangen Streik im Deutschland-Geschäft kam auch eine gescheiterte Systemumstellung im Fracht- und Speditionsgeschäft den Konzern 2015 teuer zu stehen. Seitdem lieferte der Konzern beim operativen Gewinn allerdings vier Rekordquartale in Folge ab.





Dazu berichtet fondscheck.de: Frankfurt (www fondscheck de) - Die deutschen Unternehmen und ihre Manager blicken optimistisch in die Zukunft, trotz diverser politischer Unsicherheiten . DWS Deutschland-Fonds: Ganz schön zuversichtlich - Fondsanalyse. Ausgabefreudige Verbraucher stützen die Wirtschaft nach wie vor. Der DWS Deutschland-Fonds (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) ermöglicht eine breit gestreute Anlage in deutsche Standardwerte, ergänzt um Titel mit geringerer Marktkapitalisierung, so die Experten von DWS Investments. weiterlesen ...

Dazu berichtet dgap.de: Deutsche Post AG, DE0005552004 . Deutsche Post AG: Aktienrückkauf: Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO 2016/1052 der Kommission. weiterlesen ...

anleihencheck.de schreibt: München (www anleihencheck de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine PROTECT Multi Aktienanleihe (ISIN DE000VN5P1J0/ WKN VN5P1J) auf die Aktien von Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000), Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) und Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) zur Zeichnung an . 10,50% PROTECT Multi Aktienanleihe auf Dt. Bank, Dt. Post und Dt. Telekom in Zeichnung - Anleihenews. weiterlesen ...

Dazu dgap.de: Deutsche Post AG, DE0005552004 . Deutsche Post AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. weiterlesen ...

Dazu berichtet nw-news.de weiter: «Aufschwung bleibt intakt»: Ifo-Index bleibt unverändert hoch weiterlesen ...





























rhein-zeitung.de berichtet dazu: Ifo-Index unverändert hoch - „Aufschwung bleibt intakt“ weiterlesen ...

ariva.de meldet: Robert Halver, Baader Bank AG: Halvers Kolumne: Wie viel Angst müssen Anleger vor dem GAU an den Zinsmärkten haben? weiterlesen ...

Dazu meldet politikexpress.de: LeaseWeb-Umfrage: Standards wichtig für Sicherheit weiterlesen ...

n-tv.de: Trump als Risiko für Deutschland: IW-Forscher sagen Mini-Wachstum voraus weiterlesen ...

bsi-fuer-buerger.de schreibt dazu: Deutsche Inflation +0,7% – ausführliche und interessante Detaildaten! weiterlesen ...