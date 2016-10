"Bombardier stellt Olivier Marcil als Vice President, External Relations ein "

Bombardier Inc. /

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA(Marketwired - Oct 3, 2016) - Bombardier Inc. (TSX:

BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) gab heute die Einstellung von Olivier Marcil

als Vice President für External Relations bekannt, der damit direkt Mike

Nadolski, Vice President Communications and Public Affairs, unterstellt sein

wird. In dieser Position wird Marcil die externen Kommunikationsaktivitäten des

Unternehmens ausbauen und unterstützen, mit einem besonderen Schwerpunkt auf

Pressearbeit sowie die Einbeziehung der Gemeinde und der Stakeholder.

Vor seiner Einstellung bei Bombardier war Marcil fünf Jahre als Vice Principal,

Communications and External Relations an der McGill University tätig. Dort war

er für McGills Beziehungen mit Regierungsbehörden auf unterschiedlichen Ebenen,

der Gemeinde und der Öffentlichkeit zuständig sowie für das allgemeine

Kommunikationsportfolio der Universität. Zuvor hatte er acht Jahre hochrangige

Posten in der Regierung von Quebec innegehabt. Er war Berater für Premier Jean

Charest, Chief of Staff für Clement Gignac, Minister of Economic Development,

Innovation and Export Trade, und Chief of Staff für Benoit Pelletier, Minister

of Canadian Intergovernmental Affairs, Aboriginal Affairs and Democratic

Institutional Reform.

"Olivier ist eine dynamische Führungskraft, ein strategischer Denker und ein

kreativer Problemlöser, und wir sind sehr froh darüber, dass wir unser Team mit

seinen Fachkenntnissen bereichern können", so Nadolski. "In dieser neu

eingeführten Position wird Olivier entscheidend dazu beitragen, allen externen

Ansprechpartnern die Fortschritte, Errungenschaften und Beiträge unseres

Unternehmens und unserer Mitarbeiter bestmöglich zu vermitteln."

Marcil hält einen Bachelor in Geschichte der Universite de Sherbrooke und einen

Master in Geschichte von der Universite de Montreal. Er hat eine Reihe von

Schriften über den früheren liberalen Führer und Le Devoir-Verleger Claude Ryan

sowie über zahlreiche Aspekte von Quebecs politischer Szene und Gesellschaft

veröffentlicht. Derzeit sitzt er im Vorstand von Canal Savoir, Acfas, Centre de

la Nature Mont St-Hilaire und Youth Fusion. Außerdem ist er ein Director der

Fondation Serge-Marcil, die armen Kindern in Haiti und Senegal hilft.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.

Bombardier richtet Tag für Tag den Blick in die Zukunft und entwickelt die

Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene

Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport

erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter

haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien

werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im

Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31.

Dezember 2015 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 18,2 Milliarden US-Dollar

erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur

Verfügung - oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Bombardier und The Evolution of Mobility sind Markenzeichen von Bombardier Inc.

oder seiner Tochtergesellschaften.

Kontakt:

Simon Letendre

Advisor, Public Affairs

Bombardier Inc.

+514 861 9481

