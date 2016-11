Bombardier Inc. /

Bombardier Inc. : Bombardier Business Aircraft eröffnet die NBAA mit stabiler

Auftrags- und Lieferperformance

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA)

Bombardier Business Aircraft gab heute eine starke Auftrags- und

Lieferperformance für das Quartal mit Abschluss zum 30. September 2016 bekannt.

Die Bekanntgabe erfolgte im Rahmen der Jahrestagung der National Business

Aviation Association (NBAA) in Orlando im US-Bundesstaat Florida, wo das

Unternehmen sein vollständiges Portfolio von Geschäftsflugzeugen sowie ein

Modell der Global 7000 in Originalgröße präsentiert.

In dem Quartal mit Abschluss zum 30. September 2016 lieferte Bombardier in

seinen Geschäftsbereichen 36 Geschäftsflugzeuge aus - eine Spitzenleistung in

der Branche. Die Auslieferungen des dritten Quartals umfassen 7 Learjets, 19

Challenger sowie 10 Global-Modelle. Damit erhöht sich die Zahl der Flugzeuge

seit Jahresbeginn auf 109. Angesichts dieser starken Performance geht Bombardier

davon aus, seine prognostizierten Auslieferungen von 150 Geschäftsflugzeugen im

Jahr 2016 zu übertreffen. Das Unternehmen gab für das Quartal zudem Brutto-

Aufträge über 30 Flugzeuge bekannt, insgesamt beläuft sich die Auftragszahl

damit auf 122 Flugzeuge seit Jahresbeginn.

"Ich bin mit unserer Leistung in diesem ausgesprochen wettbewerbsintensiven

Umfeld sehr zufrieden", so David Coleal, President, Bombardier Business

Aircraft. "Wir sehen jetzt die positiven Auswirkungen der proaktiven Maßnahmen,

die wir im letzten Jahr ergriffen haben, um unsere Produktionsleistung den

Marktbedingungen anzupassen und unsere Kunden noch besser zu bedienen. Mit

unserem neuen Vertriebsansatz der direkten Kundenansprache sind wir in der Lage,

unseren Kunden das branchenweit beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten und

ein robustes Netto-Book-to-Bill-Verhältnis zu generieren, das sich dem Wert 1.0

nähert."

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.

Bombardier richtet Tag für Tag den Blick in die Zukunft und entwickelt die

Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene

Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport

erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter

haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien

werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im

Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31.

Dezember 2015 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 18,2 Milliarden US-Dollar

erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur

Verfügung - oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Bombardier, Challenger, Global, Global 7000, Learjet und The Evolution of

Mobility sind Markenzeichen von Bombardier Inc. oder seiner

Tochtergesellschaften.

Kontakt:

Mark Masluch

Bombardier Business Aircraft

+514 855 7167

mark.masluch@aero.bombardier.com

www.bombardier.com

Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

Bombardier Inc.

+514 861 5727

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bombardier Inc. via GlobeNewswire

http://www.bombardier.com





Mehr dazu von dpa.de: Bombardier Inc : Bombardier Business Aircraft eröffnet die NBAA mit stabiler Auftrags- und Lieferperformance . GNW-News: Bombardier Inc. : Bombardier Business Aircraft eröffnet die NBAA mit stabiler Auftrags- und Lieferperformance. weiterlesen ...

Dazu wallstreet-online.de: Die letzten Wirtschaftsdaten in Euroland ermutigen: Das Wachstum im dritten Quartal blieb mit 0,3 Prozent gegenüber Vorquartal stabil, obwohl der Brexit-Schock verarbeitet werden musste und eine Reihe weiterer politischer Unsicherheiten diesseits und jenseits des Atlantiks den Ausblick erschwerten . Konjunktur - Euroraum: Erholung in Euroland? Langsam aber stetig doch noch keine nachhaltige Reflationierung. Auch im Vereinigten Königreich ist die Wirtschaft weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von wallstreet-online.de: CAMARILLO, California, November 1, 2016 /PRNewswire/ --





BNK Petroleum Inc . BNK Petroleum Inc. Appoints New Director and Announces Credit Facility Reaffirmation. (the "Company") (TSX: BKX) is pleased to announce that David Neuhauser has been appointed as a new director of the Company.





Mr. Neuhauser is Founder and Managing Director of Livermore Partners based in the Chicago suburb of Northbrook, Illinois.

Livermore weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt weiter: WEST PALM BEACH, Florida, Nov 1, 2016 /PRNewswire/ -- MDNA Life Sciences Inc . MDNA Life Sciences and University of Oxford to Collaborate to Develop a Mitochondrial Biomarker Blood-based Diagnostic for Endometriosis. (MDNA), a molecular diagnostics company specializing

in the development of blood-based diagnostic tests based on the mitochondrial genome, announced today that it has entered into a collaboration agreement with the University

of Oxford to further the development and weiterlesen ...

boerse-online.de schreibt: Sangui BioTech International Inc.: * SastoMed schließt Vertriebsvereinbarungen für Südostasien, Polen und Russland; Verbindliche Festabnahmemeng weiterlesen ...





























Weitere Nachricht dazu von finanztreff.de: Simbabwe führt wegen Bargeld-Knappheit bald Schuldscheine ein weiterlesen ...

Dazu berichtet az-online.de: Irritationen bei Gabriels China-Besuch weiterlesen ...

Dazu meldet rohstoff-welt.de: Endeavour Silver : Abschluss Kauf der Parral Liegenschaften von Silver Standard weiterlesen ...

rhein-zeitung.de schreibt dazu weiter: Spannungen in China: Streit um Investitionen weiterlesen ...

finanztreff.de berichtet: BUSINESS WIRE: Quiksilver Appoints Franck Riboud to Board of Directors weiterlesen ...