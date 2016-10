"Bombardier ernennt Dan Brennan zum Senior Vice President, Human Resources "

Bombardier Inc. /

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA)Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF)

hat heute die Ernennung von Dan Brennan zum Senior Vice President, Human

Resources, bekanntgegeben. Er wird diese Stelle im Februar 2017 antreten. Dan

Brennan wird Alain Bellemare, Chief Executive Officer von Bombardier Inc.,

direkt unterstellt sein und die Verantwortung für die Ausführung der globalen

HR-Funktion bei Bombardier übernehmen. Zu seinen Aufgaben wird das Erstellen und

Ausführen von erstklassigen Strategien für Talententwicklung, Mitarbeiterbindung

und Arbeitsbeziehungen zur Unterstützung des Turnaround-Plans des Unternehmens

gehören.

"Ich freue mich sehr, Dan auf unserer höheren Führungsebene begrüßen zu dürfen",

sagte Alain Bellemare. "Seine Erfolgsbilanz bei der Führung globaler Teams im

Personalwesen zur Unterstützung von hochleistungsfähigen und wachstumsstarken

Unternehmen machen ihn perfekt für Bombardier, sowohl in unserer heutigen

Situation als auch in der Zukunft, die wir vor Augen haben und während der wir

weiterhin das Unternehmen transformieren wollen."

Dan Brennan bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung bei Bombardier ein, unter

anderem umfangreiche Erfahrung aus Nordamerika, Europa und Asien. Brennan dient

derzeit als Group Human Resources und Talent Development Director bei CRH plc,

einem führenden globalen Baumaterialienkonzern mit Hauptsitz in Dublin, Irland,

mit über 89.000 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit. In dieser Rolle hat Dan

Brennan die oberste Verantwortung für das Personalwesen der Gruppe und die

Ausführung der globalen Talentmanagementstrategie von CRH.

Vor seinem Eintritt bei CRH bekleidete Dan Brennan eine Reihe von leitenden

Führungspositionen im Personalwesen bei führenden internationalen Unternehmen

wie ISS World Services, Electronic Data Systems, Hewlett-Packard und Xerox

Corporation. In diesen Positionen spielte er eine Schlüsselrolle bei der

Durchführung von Umstrukturierungsprogrammen zur Verbesserung der

Geschäftsentwicklung und führte Initiativen zur Stärkung der Mitarbeiterbindung

und der Talententwicklung zur Unterstützung des Unternehmenswachstums durch.

"Nichts ist wichtiger für den anhaltenden Erfolg von Bombardier als der Aufbau

des richtigen Führungsteams, um unser Wachstum und unsere Transformation zu

unterstützen", so Bellemare. "Dans globale Erfahrung und sein dynamischer

Führungsstil werden uns dabei helfen, die besten Talente zu entwickeln und an

uns zu binden, die wir brauchen, um unseren Turnaround-Plan auszuführen und

unser Geschäft auf der ganzen Welt auszuweiten."

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen.

Bombardier richtet Tag für Tag den Blick in die Zukunft und entwickelt die

Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene

Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport

erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter

haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien

werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im

Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31.

Dezember 2015 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 18,2 Milliarden US-Dollar

erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur

Verfügung - oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

Bombardier und The Evolution of Mobility sind Markenzeichen von Bombardier Inc.

oder seiner Tochtergesellschaften.

Kontakt:

Simon Letendre

Senior Advisor, Public Affairs

Bombardier Inc.

+514 861 9481

Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

Bombardier Inc.

+514 861 5727

