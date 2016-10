"Börsen-Zeitung: Vertrauensfrage China, Marktkommentar von Dietegen "

Müller

Frankfurt - Das Reich der Mitte ist dieser Tage wieder

einmal geeignet gewesen, Kursreaktionen am Aktienmarkt zu begründen -

mal in die eine, mal in die andere Richtung. Politische Risiken

scheinen etwas in den Hintergrund getreten zu sein. Mag sein, dass

das Thema US-Wahl schon zu abgedroschen ist, mag sein, dass

anstehende Entscheide in Europa - Referendum über die

Verfassungsreform in Italien, Aufnahme der Brexit-Verhandlungen,

Haltung zum Syrien-Krieg - mental noch in zu großer Entfernung

liegen.

Am Donnerstag standen die Aktienkurse jedenfalls unter Druck, weil

die Außenhandelsdaten Chinas viel schlechter als von Ökonomen

erwartet ausgefallen waren. Sowohl der Export - gerade nach Europa -

als auch die Einfuhren waren im September viel schwächer. Reflexartig

die Reaktion: Es steht um die wenig transparente Volkswirtschaft doch

schlimmer als befürchtet, der Umbau zu einer vom Konsum getriebenen

Wirtschaft scheint zu stocken.

Tags darauf das umgekehrte Bild: Ein Anstieg der Produzentenpreise

von 0,1 Prozent gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode wurde

am Markt begrüßt, da Ökonomen mit einem weiteren Minus gerechnet

hatten. Erstmals seit über vier Jahren würden die Zahlen nun ein

Anzeichen liefern, dass die Deflation in der Industrie ein Ende

gefunden haben könnte. Dies mindert Sorgen, wonach sich die

Kreditqualität im Unternehmenssektor weiter verschlechtern wird, weil

die Unternehmen nicht in der Lage sind, ihre Ertragslage zu

verbessern. Noch vor einigen Jahren übrigens sorgten sich die Märkte

um eine zu starke Inflation in China.

Die Schlüsse, welche die Ratingagentur S&P nun zur

Verschuldungsproblematik zieht, sind beunruhigend. Würde sich das

Wachstum der Unternehmensschulden nicht verlangsamen, dürften sich

die Problemkredite in den Bilanzen chinesischer Banken verdreifachen.

Die Banken müssten dann in einem ungünstigen Szenario bis zu 1,7

Bill. Dollar frisches Kapital aufnehmen, was rund 16 Prozent des

Bruttosozialprodukts entspräche, so S&P. Im Basisszenario gehen die

Bonitätswächter nur von einem Kapitalbedarf von 0,5 Bill. Dollar aus,

eine Summe, die aus eigener Kraft zu stemmen wäre.

In den nächsten Jahren wird sich entscheiden, ob sich das

Schuldenproblem kontrollieren lässt oder nicht. Die Kreditqualität

verschlechtert sich aber schon seit Jahren und liegt in einem Sample

von 1943 Unternehmen laut S&P nun deutlich im "aggressiven" Bereich.

Die Frage ist, welche Anstrengungen die chinesische Regierung

unternimmt, um Schieflagen zu vermeiden. Berichte, wonach Chemchina

mit Sinochem fusionieren soll, müssen erst noch eingeordnet werden.

Laut dem chinesischen Wirtschaftsmedium "Caixin" soll Chemchina

aggressiv finanziert und verlustträchtig sein und angeblich

Schwierigkeiten bekundet haben, die Mittel für den Kauf des

Saatgutkonzerns Syngenta aufzubringen.

Auch die Kapitalabflüsse werden wieder ein Thema. Laut dem

Kreditspezialisten Creditsights haben sie sich im September auf den

höchsten Stand seit Januar ausgeweitet, liegen aber noch weit unter

den Summen, die Mitte 2015 abgeflossen sind. Auch sind Spekulationen

über eine Abwertung der chinesischen Währung wieder hochgekommen, was

international die Sorge vor einem Preiskampf - Analysten sprechen von

Deflationsexport - weckt.

Um China kommt heute aber niemand mehr herum, die ausländischen

Investitionen summieren sich inzwischen laut Creditsight auf 3000

Mrd. Dollar, und dies ohne Positionen aus den Devisenreserven. Die

heftigen Reaktionen an den Märkten auf überraschende Nachrichten aus

China sind also nachvollziehbar.

Anekdotische Gespräche mit Fondsmanagern zeigen, dass eher eine

abwartende Haltung gegenüber chinesischen Anlagen eingenommen wird -

dies, obwohl sich das Land um eine Öffnung des Kapitalmarkts bemüht.

Zugleich fehlt das Vertrauen in die Reformbemühungen der Regierung,

weil das Ziel eines Wirtschaftswachstums von 6,5 Prozent bis 2020

sehr hoch gegriffen ist. Hinzu kommen die im Vergleich zum Westen

niedrigeren Corporate-Governance-Standards und die fehlende

Transparenz, die aus womöglich rein ökonomischen Fragen eine

Vertrauensfrage machen. Hier müsste sich das Land bewegen, um seiner

Bedeutung gerecht zu werden.

Für die Investoren wird China auf der Liste möglicher Risiken für

die Kursentwicklung wieder weiter nach oben rücken. Dies gilt auch

für Unternehmen mit hohem China-Anteil etwa in Europa wie in der

Halbleiterindustrie mit Dialog Semiconductor, NXP oder Infineon oder

für Exportunternehmen aus den Branchen Auto, Uhren und Luxus wie

Richemont, Swatch, BMW, Volkswagen oder eine Adidas.

