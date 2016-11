"Börse in Frankfurt An der Börse hat zur Wochenmitte ein unschöner Nachrichten-Cocktail die Stimmung gedrückt "

Frankfurt/Main - Am deutschen Aktienmarkt greift die Sorge um einen Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl um sich. Zudem hielten sich die Anleger wegen der anstehenden US-Leitzinsentscheidung zurück.

Der Dax stand gegen Mittag mit 0,85 Prozent tiefer bei 10 436,53 Punkten.

Bereits am Vortag waren die kompletten Gewinne der beiden Vorwochen verloren gegangen. Auch an der Wall Street und in Asien fielen die Kurse. Denn im Rennen um das Oval Office machte Donald Trump gegenüber seiner Konkurrentin Hillary Clinton laut Umfragen wieder Boden gut. Trump ist bei den Anlegern ungern gesehen, weil seine Politik als unberechenbar gilt.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax büßte zuletzt 0,55 Prozent auf 20 777,48 Zähler ein. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,70 Prozent auf 1693,88 Punkte. Abwärts ging es auch im restlichen Europa: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel erstmals seit Mitte Oktober wieder unter die runde Marke von 3000 Punkten - zuletzt betrug der Kursverlust 0,89 Prozent auf 2996,18 Punkte.

Dazu berichtet dpa.de: BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will mit einer Mischung aus Freundschaft und Härte in die Verhandlungen mit London über den britischen EU-Austritt gehen . Merkel: Keine Rosinenpickerei bei Brexit-Verhandlungen. Ihr sei wichtig, dass das Verhältnis zu Großbritannien gut und freundschaftlich bleibe, außerdem sollten für die Wirtschaft möglichst wenig Reibungsverluste entstehen, betonte Merkel am Mittwoch in Berlin. weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt dazu weiter: Die Übernahme des deutschen Chip-Herstellers Aixtron vorerst gestoppt und auch beim geplanten Kauf der Osram-Lampensparte Ledvance müssen die chinesischen Interessen einen Rückschlag einstecken . Made in China 2025: Protektionismus gegen den Ausverkauf deutscher Technologie?. Sehr zum Missfallen des chinesischen Botschafters in Deutschland, Shi Mingde, der die „zunehmenden protektionistischen Tendenzen in Deutschland“ weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: METZINGEN - Licht und Schatten beim Modekonzern Hugo Boss : Der Edelschneider macht zwar Fortschritte beim Konzernumbau, die deutschen Verbraucher aber zeigen ihm aber die kalte Schulter . Hugo Boss spart kräftig und schwächelt in Deutschland. Ein extrem schwaches Branchenumfeld und Verschiebungen bei der Auslieferung an die Großhandelspartner führten im dritten Quartal zu einem Umsatzrückgang von zehn Prozent in dem für Hugo Boss größten Einzelmarkt. Auch die Anhebung der Einstiegspreise bei Boss-Anzügen in Deutschland habe einen "dämpfenden Effekt" gehabt, räumte der seit Mai amtierende Konzernchef Mark Langer am Mittwoch ein. weiterlesen ...

