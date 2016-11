"Börse in Frankfurt An der Börse hat zur Wochenmitte ein unschöner Nachrichten-Cocktail die Stimmung gedrückt "

Frankfurt/Main - Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger vor dem anstehenden Fed-Leitzinsentscheid und der nahenden US-Präsidentschaftswahl weiter zurück. Der Dax verlor im frühen Mittwochhandel zuletzt 0,89 Prozent auf 10.432,98 Punkte nach.

Bereits tags zuvor hatte der deutsche Leitindex die Gewinne der beiden Vorwochen komplett ausradiert.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax gab am Mittwochmorgen um 0,63 Prozent auf 20.761,77 Zähler nach. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,84 Prozent auf 1691,48 Punkte. Auch im restlichen Europa war von Kauflaune bei den Investoren nichts zu spüren: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 war kurz nach dem Auftakt erstmals seit Mitte Oktober wieder unter die runde Marke von 3000 Punkten gefallen - zuletzt betrug der Kursverlust 0,94 Prozent auf 2994,74 Zähler.

Der jüngste Stimmungsumschwung im US-Wahlkampf hatte am Vortag die Kurse in Europa, USA und Asien belastet: Im Rennen um das Oval Office machte Donald Trump gegenüber Hillary Clinton laut Umfragen wieder Boden gut. «Donald Trump gilt unter den Börsianern nicht unbedingt als Wunschkandidat», kommentierte Christian Henke von IG Markets.

Am Abend warten die Anleger nun auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die für 19 Uhr Mitteleuropäischer Winterzeit angesetzt ist. Die US-Währungshüter dürften nach Ansicht der meisten Experten vor der Wahl den Leitzins nicht antasten - die Tür für einen nächsten Zinsschritt im Dezember aber offen halten.

Im Dax gehörten Autobauer nach den vorabendlichen schwachen US-Absatzzahlen zu den großen Verlierern. Besonders enttäuscht zeigten sich die Anleger bei BMW. Die Aktie des Münchener Herstellers verlor rund 2 Prozent. Höhere Verluste erlitten vor der Fed-Leitzinsentscheidung auch die Finanzwerte Commerzbank und Deutsche Bank mit bis zu rund 2 Prozent

Auch die Berichtssaison kam zur Wochenmitte wieder in Gang. So präsentierte die Lufthansa mit ihren endgültigen Zahlen unter dem Strich einen Gewinnsprung für das abgelaufene Quartal. Nach einer anfänglich zögerlichen Reaktion drehten die Papiere der Fluggesellschaft auf und führten den Dax mit mehr als eineinhalb Prozent Kursplus an. Die Experten von Davy lobten vor allem, dass sich die mit vielen Schwierigkeiten kämpfende Fluggesellschaft wieder zuversichtlicher für das kommende Jahr zeige.

Trüben Geschäftszahlen für das dritte Quartal zum Trotz sicherten sich die Hugo-Boss-Papiere am Morgen den ersten Platz im MDax mit einem satten Kursgewinn von mehr als 7 Prozent.

dpa.de: NÜRNBERG - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist erneut kräftig gesunken . Arbeitslosenzahl sinkt im Oktober auf 2,54 Millionen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte im Oktober 2,54 Millionen Erwerbslose, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das waren 68 000 Jobsucher weniger als im September und 109 000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 5,8 Prozent zurück. weiterlesen ...

