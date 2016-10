"BLAUBEUREN - Die Solarfirma Centrotherm dürfte nach eigenen Erwartungen noch tiefer in die roten Zahlen rutschen "

Ursprünglich wollte der Konzern einen Jahresumsatz von 120 bis zu 150 Millionen Euro und ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Das dürfte den Angaben zufolge nun nicht mehr erreicht werden. Aufgrund der "sehr dynamischen Marktsituation" wolle Centrotherm aber auch keine neue Prognose bekanntgeben, sagte eine Sprecherin.

Centrotherm beschäftigt rund 650 Mitarbeiter und produziert Anlagen zur Herstellung von Solarzellen ebenso wie über die Tochterfirma SiTec Produktionsanlagen für Silizium. Centrotherm war 2012 in die Insolvenz gerutscht und hatte sich in Eigenregie saniert. Im ersten Halbjahr 2016 schrieb der Konzern jedoch erneut rote Zahlen. Der deutschen Solarbranche insgesamt macht vor allem billige chinesische Konkurrenz zu schaffen.





























Dazu schreibt dpa.de weiter: BERLIN - Die deutsche Wirtschaft steuert trotz des lahmenden Welthandels und politischer Krisen auf einen weiteren Exportrekord zu . Deutsche Exporte trotz Abkühlung weiter auf Rekordkurs. Der Außenhandelsverband BGA rechnet für dieses Jahr bei den Ausfuhren mit einem leichten Plus von maximal zwei Prozent auf 1 220 Milliarden Euro. "Auf absehbare Zeit" kühlen sich die Außenhandelsaktivitäten aber weiter ab, wie BGA-Präsident Anton Börner am Dienstag in Berlin mitteilte. Im ersten Halbjahr 2016 seien die Ausfuhren lediglich um 1,4 Prozent und die Importe nach Deutschland sogar nur um 0,2 Prozent gestiegen. weiterlesen ...

presseportal.de meldet dazu: Saarbrücken - Umstieg aufs Ökoauto Trotz Umweltbonus: Das Kaufinteresse der Autofahrer in Deutschland an Fahrzeugen mit Elektro- oder Hybridantrieb wächst bisher langsam . Zahl des Tages: 24 Prozent der Autofahrer in Deutschland würden ein Elektro- oder Hybridauto kaufen. Laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sind bis Anfang September erst knapp 3.000 Anträge für eine Kaufprämie eingegangen.(1) weiterlesen ...

Nachricht von pressrelations.de: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI), Berlin . Beginn der Sicherheitsbereitschaft. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: BERLIN - Der Kampfjet Eurofighter steht einem Pressebericht zufolge vor dem Aus oder zumindest vor einer Unterbrechung der Produktion . 'Welt': Eurofighter vor dem Aus. Wenn es keine weiteren Aufträge gäbe, laufe die Endmontage in zwei Jahren in Deutschland aus, erklärte Airbus laut "Welt" (Dienstag). Die Zeitung zitiert zudem Branchenkenner, die mit einem Auslaufen der Produktion in Spanien rechnen. Als Gründe werden die auf viele Standorte verteilte Montage, unübersichtliche Zuständigkeiten für die Exporte sowie der größtenteils abgearbeitete Auftragsbestand genannt. In Italien und in Großbritannien könnte dagegen noch weiter produziert werden. Dem Blatt zufolge stellen sich auch Zulieferer auf ein Auslaufen oder eine Unterbrechung der Produktion ein. weiterlesen ...

heise.de schreibt dazu weiter: Tesla: massive Absatzsteigerung im dritten Quartal weiterlesen ...

Artikel von schwarzwaelder-bote.de: USA: Tesla meldet starke Absatzzahlen für das dritte Quartal weiterlesen ...

finanztreff.de berichtet: Japans Wirtschaft bleibt in schwacher Verfassung - Nur Industrie gibt Hoffnung weiterlesen ...

bsaktuell.de meldet dazu: „Bei uns“ … „Zu Gast“ und „Gaumenfreuden“ laden auch 2017 zum Urlaub und Ausflug ein weiterlesen ...

www.br.de schreibt dazu weiter: Konjunktur in Deutschland bleibt auch im Herbst stabil weiterlesen ...

Dazu berichtet kledy.de weiter: Deutsche brauchen weniger Energie zum Heizen weiterlesen ...