"BLAUBEUREN - Die Solarfirma Centrotherm aus Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) baut ihren Vorstand um "

Bild: © centrotherm photovoltaics AG

Centrotherm beschäftigt rund 650 Mitarbeiter und produziert Anlagen zur Herstellung von Solarzellen ebenso wie über SiTec Produktionsanlagen für Silizium. Polysilizium ist zentraler Rohstoff der Photovoltaik- und der Halbleiterindustrie. Centrotherm war 2012 in die Insolvenz gerutscht und hatte sich in Eigenregie saniert. Im ersten Halbjahr 2016 hatte das Konzernergebnis jedoch erneut rote Zahlen. Dennoch will die Firma nach eigenen Angaben das Jahres-Umsatzziel - zwischen 120 und 150 Millionen Euro - noch erreichen.































Vorstandswechsel bei der Solarfirma CentrothermBLAUBEUREN - Die Solarfirma Centrotherm aus Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) baut ihren Vorstand um. Vorstandsvorsitzender ist ab 1. Oktober Jan von Schuckmann, neu in den Vorstand kommt Gunter Fauth, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Peter Augustin scheidet vereinbarungsgemäß Ende September aus. Fauth ist seit drei Jahren Prokurist der Firma, wie es in einer Mitteilung heißt. Er war in den vergangenen Jahren für Sanierungs- und Optimierungsprozesse im Konzern zuständig.