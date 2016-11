"Bilfinger SE deutsch "

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

25.11.2016 / 12:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:

Vorname: Michael

Nachname(n): Bernhardt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Bilfinger SE

b) LEI

529900H0HULEN2BZ4604

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0005909006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

35,27 EUR 140374,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

35,2700 EUR 140374,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-11-25; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra

MIC: XETR

25.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bilfinger SE

Carl-Reiß-Platz 1-5

68165 Mannheim

Deutschland

Internet: http://www.bilfinger.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

30957 25.11.2016





