"Bilfinger SE deutsch "

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

24.11.2016 / 11:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:

Vorname: Tom

Nachname(n): Blades

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Bilfinger SE

b) LEI

529900H0HULEN2BZ4604

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0005909006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

35,0950 EUR 9440,56 EUR

35,1000 EUR 8108,10 EUR

35,0800 EUR 9120,80 EUR

35,0800 EUR 8419,20 EUR

35,0600 EUR 10868,60 EUR

35,0600 EUR 3155,40 EUR

35,0700 EUR 4278,54 EUR

35,0700 EUR 2034,06 EUR

35,0700 EUR 11713,38 EUR

35,1000 EUR 14040,00 EUR

35,1000 EUR 7020,00 EUR

35,0500 EUR 2453,50 EUR

35,0500 EUR 3505,00 EUR

35,0500 EUR 3505,00 EUR

35,0500 EUR 7010,00 EUR

35,0500 EUR 7010,00 EUR

35,0500 EUR 6799,70 EUR

35,0500 EUR 210,30 EUR

35,0500 EUR 1542,20 EUR

35,0500 EUR 3014,30 EUR

35,0300 EUR 3012,58 EUR

35,0300 EUR 7006,00 EUR

35,0300 EUR 7006,00 EUR

35,0500 EUR 7010,00 EUR

35,0500 EUR 7010,00 EUR

35,0500 EUR 7010,00 EUR

35,0500 EUR 7010,00 EUR

35,0500 EUR 7010,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

35,0646 EUR 175323,2200 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-11-23; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra

MIC: XETR

24.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bilfinger SE

Carl-Reiß-Platz 1-5

68165 Mannheim

Deutschland

Internet: http://www.bilfinger.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

30907 24.11.2016





