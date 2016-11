"Bilfinger SE deutsch "

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

18.11.2016 / 14:21

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:

Vorname: Tom

Nachname(n): Blades

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Bilfinger SE

b) LEI

529900H0HULEN2BZ4604

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0005909006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

34,80 EUR 10962,00 EUR

34,80 EUR 6960,00 EUR

34,80 EUR 10962,00 EUR

34,80 EUR 6960,00 EUR

34,80 EUR 17922,00 EUR

34,80 EUR 13050,00 EUR

34,88 EUR 453,44 EUR

34,88 EUR 3801,92 EUR

34,88 EUR 5790,08 EUR

34,88 EUR 10045,44 EUR

34,88 EUR 2127,68 EUR

34,88 EUR 7917,76 EUR

34,88 EUR 10045,44 EUR

34,88 EUR 10045,44 EUR

34,88 EUR 7917,76 EUR

34,88 EUR 662,72 EUR

34,90 EUR 3559,80 EUR

34,90 EUR 1745,00 EUR

34,90 EUR 3699,40 EUR

34,90 EUR 6770,60 EUR

34,90 EUR 1745,00 EUR

34,90 EUR 5758,50 EUR

34,90 EUR 17973,50 EUR

34,95 EUR 419,40 EUR

34,95 EUR 6990,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

34,856976 EUR 174284,88 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-11-14; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra

MIC: XETR

18.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bilfinger SE

Carl-Reiß-Platz 1-5

68165 Mannheim

Deutschland

Internet: http://www.bilfinger.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

30779 18.11.2016





