Bielefeld - Tennisstar Angelique Kerber schlägt im kommenden Jahr bei der Champions Trophy der Gerry Weber Open auf. Dies berichtet die in Bielefeld erscheinende Neue Westfälische (Donnerstagausgabe). Bei der 25. Ausgabe des ATP-Turniers (17. bis 25. Juni) ist die Weltranglistenerste, Australian-Open- und US-Open-Siegerin am ersten Turniertag der absolute Topstar. Wer gegen sie antritt, steht noch nicht fest. Zusätzlich zum Kerber-Match am Samstag ist für den 18. Juni ein weiteres Aufeinandertreffen von Weltstarts zur "Champions-Trophy" geplant.

