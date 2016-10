Bielefeld - In dieser Legislaturperiode hat es bislang einige kluge Landtagsdebatten gegeben - die zu den mutmaßlichen rechtsfreien Räumen in NRW gehört nicht dazu

Bielefeld - In dieser Legislaturperiode hat es bislang einige kluge Landtagsdebatten gegeben - die zu den mutmaßlichen rechtsfreien RĂ€umen in NRW gehört nicht dazu. Die Aktuelle Stunde zu den sogenannten No-Go-Areas verkam in wilden Schuldzuweisungen. Armutszuwanderung, Arbeitslosigkeit und KriminalitĂ€t setzen vor allem dem Ruhrgebiet zu. In den GroßstĂ€dten der Region hĂ€ufen sich ernste Schwierigkeiten im Zusammenleben: Menschen aus Bulgarien und RumĂ€nien lungern auf den Straßen herum, verbreiten ihren MĂŒll, stören die Nachtruhe. Hiesige Gepflogenheiten sind ihnen oft fremd. HĂ€ufig leben sie in Wohnbaracken, mitunter in von kriminellen Investoren aufgekauften StraßenzĂŒgen. Daneben sollen libanesische Familienclans ganze Nachbarschaften erpresst und eingeschĂŒchtert haben. Wenn nicht in Konkurrenz zu, dann sogar gemeinsam mit gewaltbereiten Rockerbanden, die ebenfalls versuchen, ihren schmutzigen Profit aus den verwahrlosten Stadtteilen zu ziehen. Ecken in Duisburg-Marxloh, Essen-Karnap oder der Dortmunder Nordstadt - in NRW gibt es zweifellos dicke PulverfĂ€sser: Viertel, in denen gerade Polizistinnen selten ihre AutoritĂ€t durchsetzen können und sich gewisse Gruppen regelmĂ€ĂŸig heftige Ausschreitungen erlauben, manchmal sogar einzelne Streifenbeamte schwer in die Bredouille bringen - unertrĂ€gliche ZustĂ€nde. Aber No-Go-Areas? Bislang hat sich die nordrhein-westfĂ€lische Polizei noch in jede ĂŒble Gegend getraut. So sagen es zumindest Polizeisprecher, Gewerkschaftsvertreter und Innenexperten, die eher einen nĂŒchternen Blick auf die genannten Stadtteile werfen. Man stĂ¶ĂŸt schnell an Grenzen, wenn man die massiven Probleme in den Vierteln der Verrohung - in Ostdeutschland nennen sie ihre Bewohner gerne "national befreite Zonen" - nur mit harter Hand lösen will. In Wahrheit warten die Aufgaben auf zahlreichen Feldern: angefangen bei der ArmutsbekĂ€mpfung ĂŒber Bildungs- und Erziehungsfragen bis zu einer Beteiligung an Freizeit- und Kulturangeboten. Komplexe Fragen, die ĂŒber den Verantwortungsbereich der Politik hinausgehen. OppositionsfĂŒhrer Armin Laschet gab zu seiner Zeit als Integrationsminister stets vor, das verstanden zu haben. Dann mĂŒsste er es jetzt aber noch denen in seiner CDU-Fraktion erklĂ€ren, die am rechten Rand fischen.

