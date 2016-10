Bielefeld - Es hat seinen Grund, dass Angela Merkel nach dem jüngsten EU-Gipfel an der Tagesordnung mehr zu loben wusste als an den Ergebnissen. Sie sind wenig imposant, und das nicht nur wegen des CETA-Fehlschlags. Ein eher trübes Bild bot auch das Gezurre um die Frage, ob die EU den Syrien-Kriegsherrn Putin mit zusätzlichen Sanktionen für das erbarmungslose Bombardement Aleppos bestrafen solle. Dasselbe gilt für die umfassende Strategie, eigentliches Thema der Aussprache zum Thema Russland. Es blieb beim bekannten Einerseits - Andererseits. Einerseits ist die EU weiter an gedeihlichen Beziehungen zu Moskau interessiert, andererseits ist sie willens gegenzuhalten, wenn Putin nicht Kooperation, sondern Rivalität betreibt. Ein konzeptioneller Fortschritt ist das nicht. In Sachen Migration lässt man es im Windschatten der trügerischen Entspannung auf der Balkan-Route viel zu gemächlich angehen. Das Problem des Staus in Griechenland wird nicht annähernd energisch genug angegangen. Außerdem wüsste man gern, wie denn die gelobte Solidarität bei der Verteilung der Flüchtlinge aussehen soll. Das Quoten-System ist politisch tot, die Schengen-Reparatur kommt nicht voran. Aus "vorübergehenden" Grenzkontrollen werden langsam ständige. Was den Handel anlangt, hakt es nicht nur bei CETA. Die Niederländer haben im April gegen das Kooperationsabkommen mit der Ukraine gestimmt. Seither schleppt die EU dies Problem ungelöst von Gipfel zu Gipfel. Zwar ist der Oktober-Gipfel traditionell mehr Palaver- als Entscheidungstermin. Trotzdem sind die Resultate diesmal enttäuschend. Dies ist die EU, die nach dem Brexit-Referendum gelobte zu zeigen, was sie drauf hat. Sich selbst, den Partnern in der Welt, Putin und solchen, die ihm nacheifern. Und vor allem den Bürgern. Doch der großen Überschrift ist wiedermal nur kleinteiliges Gestoppel gefolgt. Trotzdem liegen oberschlaue britische Kommentare falsch, wonach Brüssel ein weiteres Mal gezeigt habe, warum das Vereinigte Königreich aus gutem Grund der Veranstaltung EU den Rücken kehren will. Richtig ist vielmehr, was die Kanzlerin nach der auch für sie unbefriedigenden Sitzung zu sagen hatte: So läuft es in Europa mit seinen 29 Nationen und noch mehr Parlamenten - zäh, langsam, unvollkommen. Und ziemlich demokratisch.

OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2

Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de

presseportal.de weiter: Bielefeld - Na, das ist doch mal was Künftig wird es nicht nur einfacher, sondern auch lukrativer, über das gesetzliche Rentenalter hinaus zu arbeiten und Geld zu verdienen . Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT zur Flexirente. Endlich einmal beschließt der Bundestag ein Rentengesetz, das bei einer großen Mehrheit der weiterlesen ...

presseportal.de schreibt dazu: Bielefeld - Für ein paar Stunden sah es so aus, als habe die EU ihre Stärke und Geschlossenheit wiedergefunden . Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT zum EU-Gipfel. Doch die Angst, Russland zu verärgern, ließ die 28 Staats- und Regierungschefs einknicken. Kein mutiges Signal Richtung Moskau, seine unmenschlichen Angriffe auf Aleppo weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von presseportal.de: Karlsruhe - Besonders krass werden die Widersprüche in der Sozialpolitik der Großen Koalition, wenn man die Flexi-Rente mit der abschlagsfreien Rente mit 63 vergleicht: Auf der einen Seite hat die Politik einen attraktiven Anreiz für Hunderttausende von Arbeitnehmern geschaffen, . Badische Neueste Nachrichten: Widersprüche - Kommentar von Rudi Wais. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: Düsseldorf - Arminia Bielefeld ist auch am zehnten Spieltag der 2 . VfB rehabilitiert sich für 0:5 - Bielefeld weiter sieglos. Fußball-Bundesliga ohne Sieg geblieben. Die Arminia rutschte nach dem 0:4 bei Fortuna Düsseldorf auf den letzten Tabellenplatz ab. Nur drei Plätze davor steht der TSV 1860 München. Die «Löwen» verloren beim VfB Stuttgart 1:2 und kassierten die vierte Niederlage in Serie. Während Stuttgart nach dem 0:5 in Dresden damit auf die Aufstiegsplätze zurückgekehrt ist, verpassten die Würzburger Kickers nach einem 0:2 zu Hause gegen den Karlsruher SC den Sprung unter die Top drei. weiterlesen ...

Dazu schreibt ok-magazin.de: The Voice of Germany 2016: Diese Neuheit macht Fans sauer: Respektlos - Auf den sozialen Netzwerken lassen die Zuschauer ihrer Wut freien Lauf weiterlesen ...

Mitteilung von schwarzwaelder-bote.de: 2. Bundesliga: VfB in 2. Liga wieder obenauf - Bielefeld bleibt sieglos weiterlesen ...

Dazu schreibt kreiszeitung.de: „Lach und Schnack“ weiterlesen ...

Mitteilung von musikexpress.de: Kommentar zu Review: Lady Gaga::Joanne von LeMontt weiterlesen ...

Dazu schreibt tagesspiegel.de: Das Buch und die Gesetzmäßigkeiten des Pop weiterlesen ...

Mitteilung von rhein-zeitung.de: Streunerhilfe in Engeln: Wo Straßenhunde ein Zuhause auf Zeit finden weiterlesen ...