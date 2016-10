Bielefeld - Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist groß und das subjektive Sicherheitsgefühl sinkt

Bielefeld - Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist groß und das subjektive SicherheitsgefĂŒhl sinkt. Immer mehr Menschen bewaffnen sich mit Pfefferspray, beantragen den kleinen Waffenschein oder buchen Selbstverteidigungskurse, weil sie Angst vor Übergriffen haben. In dieser aufgeheizten Lage machen sich seit einigen Tagen Menschen mit gruseligen Clownsmasken einen Spaß daraus, andere Menschen im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode zu erschrecken. Die TĂ€ter sind in der Dunkelheit unterwegs, springen aus GebĂŒschen und drohen im schlimmsten Fall noch mit Messern, BaseballschlĂ€gern oder KettensĂ€gen. Die Grusel-Clowns wollen ihren Opfern also nicht nur einen Schreck einjagen, sie wollen ihre Opfer zutiefst verunsichern. Um eine Ausbreitung dieser vermeintlichen Scherze zu verhindern, ist schnelle AufklĂ€rung gefragt, die zu schnellen Gerichtsverfahren und Verurteilungen fĂŒhren muss. Nur wenn die TĂ€ter unmittelbar nach ihrer Tat erkennen, dass ihr Handeln sogar eine einjĂ€hrige Haftstrafe zur Folge haben kann, werden Nachahmer abgeschreckt. Deshalb muss die nordrhein-westfĂ€lische Landesregierung Polizei und Justiz mit mehr Personal und Ressourcen ausstatten, um die sogenannten besonders beschleunigten Gerichtsverfahren auszubauen, die VerfahrensabschlĂŒsse innerhalb einer Woche ermöglichen. Denn so schnell, wie sich das PhĂ€nomen der Grusel-Clowns etabliert hat, muss auch gehandelt werden, damit die Spinner mit den hĂ€sslichen Fratzen nicht alltĂ€glich werden.

