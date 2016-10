Bielefeld - Die Ministerpräsidenten haben entschieden, den Rundfunkbeitrag nicht, wie von der Expertenkommission empfohlen, um 30 Cent monatlich auf 17,20 Euro zu senken, sondern das von uns Bürgern zu viel gezahlte Geld auf die hohe Kante zu legen. So soll verhindert werden, dass der Rundfunkbeitrag ab 2021 wieder ansteigt - haben die Experten doch schon errechnet, dass der Finanzbedarf der Sender erneut wachsen wird. Was zunächst durchdacht klingt, ist ein fatales Signal. Denn diese Entscheidung signalisiert dem teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem der Welt doch nur eins: Macht ruhig weiter so, gebt das Geld ruhig weiter aus, verflacht das Programm munter weiter, der Bürger steht, da er sich der Zwangsgebühr ohnehin nicht entziehen kann, finanziell schon gerade für dieses System. Und der Beschluss verhindert zudem, dass es zu wirklichen Reformen kommt. Der Vorschlag von CSU-Chef Horst Seehofer, ARD und ZDF zu vereinen, war von Populismus getragen. Aber in seinem Ansatz liegt ein richtiger Gedanke. Nirgendwo steht geschrieben, dass wir uns auf Dauer ein aufgeblähtes System aus 22 TV-Kanälen und 67 Radiostationen leisten müssen. Eine Grundversorgung sollen die Sender sicherstellen und unabhängig von Quoten umfassend informieren, bilden und unterhalten. Allein das ist ihr gesetzlicher Auftrag, den sie kaum mehr erfüllen. In der Konzentration, der Rückkehr zum obigen Sendeauftrag und in einem Pogramm, das Bürger aus Überzeugung und freiwillig finanzieren, liegt die Zukunft dieses Systems.

OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2

Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de

dpa.de weiter: Düsseldorf (dpa) - Aufsteiger Dynamo Dresden hat die Erfolgsserie von Tabellenführer Eintracht Braunschweig in der 2 . Braunschweig strauchelt in Dresden - Erster Sieg für Bielefeld. Fußball-Bundesliga gestoppt. Einen 0:2-Rückstand drehte Dresden noch und gewann am Abend mit 3:2. Arminia Bielefeld setzte sich mit 1:0 gegen den SV Sandhausen durch. Der TSV 1860 München besiegte Erzgebirge Aue mit 6:2. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: Lange hat eine belgische Region Politiker in Europa in Atem gehalten . EU-Politiker wollen keine Wiederholung des Ceta-Dramas. Nun scheint der Handelspakt Ceta mit Kanada zwar gerettet. Doch es bleiben Fragen nach der künftigen EU-Politik. Und ein Eilantrag. weiterlesen ...

dpa.de schreibt: Turbulenter Auftakt zum elften Spieltag in der 2 Liga: Spitzenreiter Braunschweig gibt einen sichergeglaubten Auswärtssieg in Dresden noch her . Braunschweig strauchelt in Dresden - Bielefelds erster Sieg. 1860 München schießt sich gegen Aue aus der Krise, Bielefeld feiert den ersten Saisonsieg in der Liga. weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt: Noch anonymer, noch schneller Mit diesen Eigenschaften ist die neue Kryptowährung Zcash heute an den Start gegangen . Bisheriger Wertzuwachs: 1.300 Prozent!: Neues Kryptogeld im Anmarsch: Ab heute tritt Zcash in den digitalen Währungswettbewerb. Experten sprechen ihr ein hohes Potential zu, manch einer glaubt sogar, dass sie bis Jahresende wertvoller als die Bitcoin sein wird. Vorsicht ist dennoch geboten. Derzeit schwirren 640 Kryptowährungen durch das Internet, weiterlesen ...

Weitere Nachricht von nw-news.de: Streit um Freihandelsabkommen: EU-Politiker wollen keine Wiederholung des Ceta-Dramas weiterlesen ...

Meldung von www.pnn.de: 2. Fußball-Bundesliga: 1860 zerlegt Aue, Dresden besiegt Braunschweig weiterlesen ...

morgenpost.de meldet: Lawrow spricht mit Kerry: Putin: Angriffe auf Aleppo nicht ausweiten weiterlesen ...

Meldung von kreiszeitung.de: SPD-Fraktion und Mindermann bilden neue Gruppe im Rat weiterlesen ...

Dazu schreibt wiwo.de weiter: Daimler: Milliarden für neue Verbrennungsmotoren weiterlesen ...

Dazu merkur-online.de: Weiteres Flüchtlingsheim in Mittenwald? weiterlesen ...