"BIELEFELD - Der Werkzeugmaschinenbauer DMG Mori streicht wegen hoher Kosten für seine Neuausrichtung die ..."

Die neuen Sonderbelastungen von rund 65 Millionen Euro erklärte Vorstandschef Christian Thönes mit dem bereits eingeleiteten Umbau des Unternehmens, das sich künftig stärker auf sein Kerngeschäft mit Werkzeugmaschinen und dazugehörige Dienstleistungen konzentrieren will. Dabei gehe es um eine stärkere Ausrichtung auf den Kundenservice, zudem wurde die Produktion in Shanghai eingestellt. Auch der Verkauf der Energiespeicher-Sparte führe zu Verlusten. "Das operative Geschäft läuft stabil weiter", sagte Thönes der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

Im dritten Quartal verbuchte DMG Mori auch beim Umsatz einen Rückgang um vier Prozent auf knapp 537 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn sank um zwölf Prozent auf rund 38 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb mit einem Überschuss von gut 26 Millionen Euro ebenfalls zwölf Prozent weniger übrig als ein Jahr zuvor.





Weitere Nachricht dazu von dpa.de: DÜSSELDORF/MÜNCHEN - Die deutsche Wirtschaft hat vor Plänen zur Abwehr unerwünschter Investoren gewarnt . DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor Abschottung. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, dem "Handelsblatt" (Montag). Er kritisierte damit Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Abwehr unerwünschter Investoren. "Wir können nicht erwarten, dass andere Märkte für uns offen sind, wenn wir parallel unseren eigenen Markt zumachen", betonte Schweitzer. Entsprechende Pläne gingen "an die Substanz unserer Wirtschaftsstruktur", fügte er hinzu. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: BERLIN - Die digitale Wirtschaft in Deutschland kommt in einem groß angelegten Zehn-Länder-Vergleich der führenden Nationen nicht von der Stelle . Deutsche Digital-Wirtschaft international weiterhin nur Mittelmaß. Wie vor einem Jahr landete Deutschland in aktuellen "Wirtschaftsindex Digital" nur auf dem sechsten Platz. Die am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Studie wurde von TNS Infratest und dem ZEW Mannheim im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt. Von maximal 100 möglichen Indexpunkten erreichte Deutschland in diesem Jahr 53 Punkte, das war ein Punkt mehr als im Vorjahr. An der Spitze des Rankings liegen die USA (76 Punkte), Südkorea (70) und Großbritannien (65). Danach folgen Finnland (62) und Japan (58). weiterlesen ...

dpa.de schreibt: BÖBLINGEN - Ist für die Mitarbeiter des einstigen IT-Riesen Hewlett-Packard nach den massiven Einschnitten der vergangenen Jahre in Deutschland ein Ende abzusehen? "Wir sind jetzt so aufgestellt, wie wir in die Zukunft gehen wollen", sagte der Deutschlandchef der übrig gebliebenen Hewlett Packard Enterprise (HPE), Heiko Meyer, der Deutschen Presse-Agentur . Deutschlandchef von HP Enterprise sieht Ende des Schrumpfkurses. "Von dort sehe ich ein Wachstum." Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Thema Industrie 4.0, also der Digitalisierung industrieller Produktion. weiterlesen ...

