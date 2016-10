Bielefeld - Aus Umweltgesichtspunkten ist der Vorstoß der Bundesländer, ab 2030 keine Benzin- und Dieselmotoren europaweit zuzulassen, sehr lobenswert

Bielefeld - Aus Umweltgesichtspunkten ist der Vorsto├č der Bundesl├Ąnder, ab 2030 keine Benzin- und Dieselmotoren europaweit zuzulassen, sehr lobenswert. Die Forderung, ab 2030 nur noch emissionsfreie Pkw auf die Stra├če zu lassen, geht vom Klimaschutz- und Gesundheitsgedanken her in die richtige Richtung. Den Verbraucher aber stellt das Vorhaben vor gro├če Schwierigkeiten. Wer sich heute ├╝berlegt, ein neues Kraftfahrzeug zu kaufen, f├Ąllt eine Entscheidung, die bei Vielen ├╝ber Jahre, oft sogar ├╝ber Jahrzehnte Bestand haben soll. Und da ist der Kunde nun allein gelassen, zumal bis heute die Alternativen f├╝r emissionsfreie Fahrzeuge noch nicht wirklich auf dem Markt sind. Es gibt zwar erste Elektrofahrzeuge, aber ihre Reichweite ist eher begrenzt. Und wer eine l├Ąngere Strecke plant, muss sich die auf der Route liegenden Aufladestationen m├╝hsam zusammensuchen. Daher sind die Argumente des ADAC nachvollziehbar. Der Club stellt sich gegen den Vorsto├č und argumentiert zu Recht, dass auch ├╝ber 2030 hinaus effiziente und umweltfreundliche Verbrennungsmotoren ein Faktor f├╝r Verkehr und Wirtschaft in Deutschland sein m├╝ssen.

