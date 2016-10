Bielefeld - An der Kasse im Supermarkt ist es mittlerweile ein gewohntes Bild. Jugendliche und jung aussehende Erwachsene werden nach ihrem Ausweis gefragt, wenn alkoholische Getränke auf dem Transportband liegen. Das schmeichelt den Erwachsenen, die für jung gehalten werden. Das hindert vor allem aber unter 18-Jährige am Kauf von Spirituosen und unter 16-Jährige am Erwerb von Bier oder Wein. Das ist gut, wichtig und gesetzlich geregelt. Einige Märkte gehen sogar über die gesetzlichen Vorgaben hinaus und untersagen selbstdiszipliniert den Verkauf von Energy-Mix-Getränken an Jugendliche. Viel zu oft wird aber nicht kontrolliert. An Kiosken und in Tankstellen scheint es weniger genau genommen zu werden. Wahrscheinlich, weil dort oft Aushilfen und Angelernte an den Kassen sitzen, die zum Teil selbst gerade erst volljährig und gar nicht genügend informiert sind über die gesetzlichen Regelungen. Das Geld für die Kontrollen, mit denen das Ordnungsamt versucht, Verstöße gegen das Verkaufsverbot aufzudecken, wäre besser in Schulungen für solche Mitarbeiter angelegt. Alle, die so eine Verantwortung tragen, sollten auf diese Aufgabe vorbereitet sein. Und auch die Jugendlichen könnten durch Aktionstage an den Schulen genauer über die Risiken, über die gesetzlichen Regelungen und die Konsequenzen des Alkoholkonsums aufgeklärt werden. Langfristig würden dann nur noch wenige unrechtmäßig versuchen, Alkohol zu kaufen. Bleiben würden jungen Erwachsenen, die sich geschmeichelt fühlen, nach ihrem Alter gefragt zu werden.

OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2

Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de

presseportal.de schreibt dazu: Bielefeld - Es hat seinen Grund, dass Angela Merkel nach dem jüngsten EU-Gipfel an der Tagesordnung mehr zu loben wusste als an den Ergebnissen . Neue Westfälische : Kommentar: Zäh, aber demokratisch Knut Pries, Brüssel. Sie sind wenig imposant, und das nicht nur wegen des CETA-Fehlschlags. Ein eher trübes Bild bot weiterlesen ...

Dazu schreibt presseportal.de: Bielefeld - An der Kasse im Supermarkt ist es mittlerweile ein gewohntes Bild . Neue Westfälische : Kommentar: Alkoholverkauf an Jugendliche Prävention besser als Kontrollen Thomas Klüter. Jugendliche und jung aussehende Erwachsene werden nach ihrem Ausweis gefragt, wenn alkoholische Getränke auf dem Transportband liegen. Das schmeichelt den Erwachsenen, die für jung gehalten werden. Das hindert weiterlesen ...

Weitere Nachricht von presseportal.de: Bielefeld - Na, das ist doch mal was Künftig wird es nicht nur einfacher, sondern auch lukrativer, über das gesetzliche Rentenalter hinaus zu arbeiten und Geld zu verdienen . Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT zur Flexirente. Endlich einmal beschließt der Bundestag ein Rentengesetz, das bei einer großen Mehrheit der weiterlesen ...

presseportal.de schreibt dazu weiter: Bielefeld - Für ein paar Stunden sah es so aus, als habe die EU ihre Stärke und Geschlossenheit wiedergefunden . Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT zum EU-Gipfel. Doch die Angst, Russland zu verärgern, ließ die 28 Staats- und Regierungschefs einknicken. Kein mutiges Signal Richtung Moskau, seine unmenschlichen Angriffe auf Aleppo weiterlesen ...

ok-magazin.de meldet: The Voice of Germany 2016: Diese Neuheit macht Fans sauer: Respektlos - Auf den sozialen Netzwerken lassen die Zuschauer ihrer Wut freien Lauf weiterlesen ...

schwarzwaelder-bote.de schreibt dazu weiter: 2. Bundesliga: VfB in 2. Liga wieder obenauf - Bielefeld bleibt sieglos weiterlesen ...

Meldung von kreiszeitung.de: „Lach und Schnack“ weiterlesen ...

musikexpress.de schreibt dazu: Kommentar zu Review: Lady Gaga::Joanne von LeMontt weiterlesen ...

Dazu schreibt tagesspiegel.de weiter: Das Buch und die Gesetzmäßigkeiten des Pop weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rhein-zeitung.de: Streunerhilfe in Engeln: Wo Straßenhunde ein Zuhause auf Zeit finden weiterlesen ...