Betrügerische Anrufe in Bad Nauheim und Bad Vilbel ++ Brand in Friedberg ++ Einbruchversuch in Karben ++ Unfallfluchten ++ u.a.

Friedberg - Fahrer leicht verletzt

Autobahn 5: Am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger aus Hallenberg mit seinem VW auf der Autobahn 5 in Richtung Norden. Aufgrund von starkem Verkehrsaufkommen musste zwischen den Anschlussstellen Bad Nauheim und Butzbach der Audi vor ihm stark abbremsen. Hinter dem Audi konnte der 30-Jährige seinen Mercedes nicht mehr zum Stehen bringen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Hallenberger sich leicht verletzte. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 17.000 Euro, der VW musste abgeschleppt werden.

Nagel im Reifen

Altenstadt: Nägel in den Reifen seines weißen BMW X6 fand ein Altenstädter am gestrigen Mittwoch vor. Irgendwann im Laufe des Mittwochs beschädigte ein Unbekannter in der Industriestraße den PKW auf diese Weise und verursachte einen Schaden von etwa 600 Euro. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Dieb im Krankenhaus

Bad Nauheim: Leider kommt es immer wieder vor, dass Diebe Krankenhäuser für ihre hinterlistigen Taten aussuchen. Irgendwann zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 12 Uhr am Mittwochmittag machte sich einer von ihnen in einem Krankenhaus am Chaumontplatz zu schaffen. Er betrat das Krankenzimmer eines Patienten und entwendete aus dem Nachttischrank Geld aus einem Portemonnaie. Vermutlich weil der Patient sich im Schlaf befand, bemerkte er nichts von dem Diebstahl. Die Polizei rät, ähnlich wie viele Krankenhäuser bei der Aufnahme der Patienten, zur Vorsicht. Nehmen sie ins Krankenhaus nur das an Wertsachen mit, was sie unbedingt benötigen. Die meisten Krankenhäuser bieten die Möglichkeit Wertsachen einzuschließen, nutzen sie diese! Hinterlegen sie den Schlüssel eines Wertgelasses jedoch nicht zwischen ihrer Bekleidung oder im Nachtschrank, sondern tragen sie ihn am Körper. Diebe haben in Krankenhäusern gerade deshalb gute Chancen, weil von Patienten und Personal kaum zu unterscheiden ist, ob es sich um Straftäter oder Besucher handelt.

Sie geben nicht auf

Bad Nauheim: Bei einer Seniorin in der Kernstadt meldete sich am gestrigen Mittwoch ein verdächtiger Anrufer. Vermutlich hatte er die Telefonnummer der Frau im Telefonbuch gefunden und hatte sie aufgrund eines eher älter klingenden Namens als potentielles Opfer ausgewählt. Der Anrufer gab sich als Beamter der Kriminalpolizei aus, der ein Notizbuch mit ihrer Adresse bei einem Einbrecher gefunden habe. Es bestehe der Verdacht, dass nun bei der Seniorin eingebrochen werde, verunsicherte der Anrufer die Bad Nauheimerin. Selbstverständlich handelte es sich nicht wirklich um einen Polizeibeamten, sondern offenbar um einen Betrüger, der die Frau auf nicht näher bekannte Weise ihrer Wertsachen entledigen wollte. Glücklicherweise beendete die Seniorin das Gespräch, ohne persönliche Daten Preis gegeben zu haben oder sich auf weitere Kontakte einzulassen. Verängstigt verständigte sie die Polizei, die sie beruhigen konnte und ihr Verhalten lobte: Keine Daten weitergeben, keine Wertsachen übergeben, Gespräche sofort beenden und im Zweifelsfall die Polizei anrufen!

Audi angefahren

Bad Nauheim: Am Fahrbahnrand der Kettelerstraße in Nieder-Mörlen stand der blaue Audi A4 eines Anwohners zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 07.30 Uhr am Mittwoch. In dieser Zeit beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren den PKW und beging anschließend Unfallflucht. Daher ermittelt nun die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, und bittet um Hinweise.

"Sie haben nicht alle Tassen im Schrank"

Bad Vilbel: Es sind die kleinen Dinge zwischen den Zeilen, die den Leser von Polizeiberichten neben all den negativen Nachrichten auch hin und wieder zum Schmunzeln bringen. Im Fall einer Seniorin aus Bad Vilbel könnte dies so sein. "Omi, bist du es?" Mit diesen Worten begann der Anrufer das Gespräch, der sich am gestrigen Nachmittag bei der fast 80-jährigen Dame meldete. Er fragte auch namentlich nach dem Ehemann, vermutlich um so sein vermeintliches "Insiderwissen" zu präsentieren. Tatsächlich hatte er den Namen wohl aus dem Telefonbuch, in dem der Mann ebenso wie die Seniorin namentlich eingetragen ist. Womit der Anrufer nicht rechnete. Die Seniorin ist gut über Betrugsmaschen, wie es hier wohl der Enkeltrick werden sollte, informiert. Und so fragte sie den Anrufer kurzum, ober er noch alle Tassen im Schrank hat und beendete das Gespräch. Im Sinne des Gemeinwohls verständigte sie sofort danach die Polizei, damit diese - wie hiermit geschehen - weitere Seniorinnen und Senioren vor der miesen Masche der Betrüger warnen kann. Danke dafür!

Spiegel abgefahren

Bad Vilbel: Ein Kleinbus soll es nach Zeugenaussagen gewesen sein, der am Mittwoch, gegen 18 Uhr, in der Schützenstraße den Außenspiegel eines geparkten olivgrünen VW Transporter abfuhr. Dabei entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um weitere Hinweise in diesem Zusammenhang.

Hoher Schaden bei Brand

Friedberg: Einige Bewohner in der Altstadt von Friedberg mussten am Mittwochabend ihre Wohnungen und Häuser verlassen, nachdem gegen 21.50 Uhr in der Schnurgasse ein Feuer entdeckt wurde. Dieses brach im Obergeschoss eines sanierten Fachwerkhauses, in den Räumlichkeiten einer Bank, aus. Aufgrund der engen Bauweise in diesem Altstadtbereich mussten die Bewohner der Nachbarhäuser während der Löscharbeiten vorsorglicher Weise ihre Wohnungen verlassen. In dem Geschäftshaus selbst befindet sich auch eine Wohnung, in welcher zwei Personen wohnhaft sind. Die Wohnung wurde durch das Feuer und die Löscharbeiten nicht in Mitleidenschaft gezogen und konnte nach der Brandbekämpfung wieder genutzt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Neben der Feuerwehr kam auch das THW zum Einsatz. Die Ursache des Feuers ist noch unklar und bedarf der Ermittlung. Durch die Zehrung des Feuers, vor allem im Obergeschoss und am Dachstuhl, aber auch durch das Löschwasser, entstand erheblicher Sachschaden, der auf mehrere 10.000 Euro geschätzt wird.

Unfallflucht

Friedberg: Auf einem Parkplatz in der Gebrüder-Lang-Straße stellte eine Wöllstädterin ihren weißen Kia Picanto am gestrigen Mittwoch ab. Zwischen 09.45 und 10.05 Uhr beschädigte ein Unbekannter den PKW auf der vorderen linken Seite und verursachte einen Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

Reifen eingestochen

Gedern: In der Obertorstraße in Wenings standen vier Wasserfassanhänger, deren Reifen ein Unbekannter zwischen 17 Uhr am Dienstag und 10.30 Uhr am Mittwoch beschädigte. Vermutlich stach der Täter mit einem spitzen Gegenstand in die Reifen und richtet so einen Schaden von etwa 1200 Euro an. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karben: Am Dienstag scheiterten Einbrecher bei dem Versuch ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße in Klein-Karben aufzuhebeln. Zwischen 13 und 15 Uhr bestiegen die Täter einen Balkon auf der Gebäuderückseite und konnten sich so an dem Fenster zu schaffen machen. Dabei entstand geringer Sachschaden, ein Eindringen in die Wohnung gelang jedoch nicht. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

Aufgefahren

Rosbach: Mit seinem VW befuhr ein 40-jähriger Florstädter am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, die Kreisstraße 11 von Rosbach in Richtung Wöllstadt. Als vor ihm die 50-jährige Fahrerin eines Mercedes abbremste, um nach links in einen Feldweg einzubiegen, bemerkte der Florstädter dies vermutlich zu spät. Er fuhr auf den vorausfahrenden Mercedes auf, wobei ein Schaden von etwa 9000 Euro an den Fahrzeugen entstand. Die Fahrzeugführer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Spiegel abgefahren

Rosbach: Am Außenspiegel eines grünen Nissan Navara blieb ein Verkehrsteilnehmer zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 08.30 Uhr am heutigen Donnerstag beim Vorbeifahren hängen. Dabei entstand an dem in der Hopfengartenstraße in Ober-Rosbach abgestellten PKW ein Schaden von etwa 150 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

OTS: Polizei Wetterau-Friedberg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43647 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43647.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Polizeidirektion Wetterau Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Grüner Weg 3 61169 Friedberg Telefon: 06031-601 150 Fax: 06031-601 151

E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh

