"BERLIN - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat das Agieren von Volkswagen und Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann ..."

Ackermanns

in Deutschland und gleichzeitige Diskussionen um Managerboni. "Das ist kein gutes Beispiel für Kultur in diesem Land." Er kritisierte zudemNein, auf Boni seines Ex-Arbeitgebers zu verzichten. "Das hat was mit Fasnacht und Karneval, aber nicht mit ernsthaftem Wirtschaften in unserem Land zu tun", sagte Kauder und schloss sich entsprechender Kritik von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) an.

Dazu meldet dts-nachrichtenagentur.de: SAP-Chef Bill McDermott fordert die Politik auf, sich für Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt vorzubereiten: "Die Regierungen brauchen Konzepte, wie sie alle Leute in die moderne Wirtschaft integrieren können", sagte er dem "Handelsblatt" . SAP-Chef: Digitalisierung erfordert mehr Bildung. weiterlesen ...

Mehr dazu von dts-nachrichtenagentur.de: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von wallstreet-online.de: Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die chinesische Volkswirtschaft befindet sich in einem historischen Umbruch: Der Paradigmenwechsel der Regierung, die Wirtschaft des Landes künftig verstärkt auf den Binnenkonsum auszurichten, bietet deutschen Exporteuren interessante Absatzchancen im Reich der Mitte . 10 Tipps für erfolgreiche Exportgeschäfte nach China. Damit sie diese optimal nutzen können, hat Atradius weiterlesen ...

Dazu berichtet n-tv.de: Trump als Risiko für Deutschland: IW-Forscher sagen Mini-Wachstum voraus weiterlesen ...

heute.de schreibt: VW streicht 23.000 Jobs in Deutschland weiterlesen ...

Artikel von heute.de: VW streicht offenbar Zehntausende Jobs weiterlesen ...

Dazu n-tv.de weiter: Nicht nur ein Problem Amerikas: Schäuble warnt vor Trump-Effekt weiterlesen ...

volksfreund.de schreibt dazu: Nach der Wahl von Donald Trump: Kurs des neuen US-Präsidenten unklar Katerstimmung in Deutschland weiterlesen ...

wz-newsline.de meldet dazu: Trump: Schock und Glückwünsche weiterlesen ...