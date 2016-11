"BERLIN - Sony bringt am Donnerstag mit der "PS4 Pro" ein leistungsstärkeres Modell seiner Spielekonsole Playstation ..."

Microsoft

Sony

und dessen Xbox One deutlich vorn und hat nach eigenen Angaben mehr als 43 Millionen Geräte verkauft.dürfte nach Schätzungen von Marktbeobachtern rund die Hälfte abgesetzt haben. Erst vor wenigen Wochen brachtemit der PS4 Slim eine abgespeckte Version seiner Konsole für Einsteiger in den- als Rivalin von Microsofts Xbox One S. Playstation 4 und Xbox One sind seit rund drei Jahren auf dem Markt.





Dazu dpa.de weiter: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

pressetext.de schreibt weiter: Der europäische Security-Software-Hersteller ESET hat in einer aktuellen Studie zum Thema Online-Datenschutz herausgefunden, dass Nutzer sozialer Medien dem Schutz ihrer persönlichen Daten im Internet mehr Aufmerksamkeit schenken . Privatsphäre in sozialen Medien: Gefahrenbewusstsein bei Nutzern steigt. Zwei Drittel der Briten schützen ihre Daten sogar aktiv. An der Studie nahmen im Oktober 2016 insgesamt 1.000 Nutzer sozialer Medien in Großbritannien teil. weiterlesen ...

Dazu schreibt wallstreet-online.de: (Tippfehler korrigiert, letzter Absatz gestrichen)





NEW YORK - Microsoft hat eine neue Plattform für die Team-Arbeit in Unternehmen in der Office-Umgebung vorgestellt, die die Zusammenarbeit deutlich vereinfachen soll . WDH/ROUNDUP: Microsoft stellt Slack-Konkurrenten 'Microsoft Teams' vor. Die Software

"Microsoft Teams", die Elemente wie Chats, Newsfeeds und Gruppen für den Unternehmensalltag bereitstellt, weiterlesen ...

dpa.de berichtet: Redmond - Microsoft hat eingeräumt, dass eine Hackergruppe eine bisher unbekannte Schwachstelle in seinem Betriebssystem Windows ausgenutzt hat . Microsoft: Hacker nutzten Lücke in Windows und Adobe Flash. Sie solle mit einem Update am 8. November gestopft werden. Nach Informationen des «Wall Street Journal» handelt es sich um die selben Hacker mit mutmaßlicher Verbindung zu Russland, die E-Mails beim Vorstand der Demokratischen Partei in den USA gestohlen hatten. Bei dem Angriff auf Windows kam auch eine bisher unbekannte Sicherheitslücke in der Multimedia-Software Flash von Adobe zum Einsatz, wie Microsoft weiter mitteilte. weiterlesen ...

epochtimes.de berichtet dazu: Philippinischer Präsident wiederholt bei Japan-Besuch Kritik an den USA weiterlesen ...





























Dazu schreibt rumas.de weiter: Microsoft-Aktie: Rücksetzer würde Einstiegschance bieten! Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu schreibt rumas.de: Microsoft-Aktie: Abschied von alter und Beginn einer neuen Ära! - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de: Microsoft-Aktie: Alle Erwartungen übertroffen - EPS-Prognosen erhöht! Aktienanalyse weiterlesen ...

meedia.de schreibt weiter: Brandgefährliche Geräte: Samsung stoppt offenbar Produktion des Galaxy Note 7 weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von meedia.de: US-Umfrage: Unter-50-Jährige wollen Nachrichten als Text, nicht als Bewegtbild weiterlesen ...