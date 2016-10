Mehr dazu von dpa.de: Berlin - Schwarz-Rot will den «Stuttgarter Nachrichten» zufolge religiöse und weltliche Trauungen von unter 18-Jährigen verbieten . Bericht: Berlin will Eheschließungen erst ab 18 erlauben. Hintergrund ist die im Zuge der starken Zuwanderung von Muslimen deutlich gestiegene Zahl von Kinderehen in Deutschland - inzwischen leben nach jüngsten Erhebungen fast 1500 verheiratete Kinder und Jugendliche hier. Die Bundesregierung plane außerdem das Mindestalter für standesamtliche Trauungen auf 18 Jahre hochsetzen. Derzeit ist es in Ausnahmefällen möglich, schon mit 16 Jahren zu heiraten. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: Zug - Die Eisbären Berlin haben das Achtelfinale der Eishockey-Champions-League erreicht . Eisbären im Achtelfinale - EHC München und Wolfsburg raus. Der Club aus der DEL gewann auch das Rückspiel beim EV Zug in der Schweiz mit 2:1 und qualifizierte sich nach dem 4:0 im Hinspiel souverän für die nächste Runde. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: Berlin - In der Debatte über neue Anti-Terror-Maßnahmen dringt der Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestages, Ansgar Heveling, darauf, Behörden den Zugriff auf Messenger-Dienste wie Whatsapp zu erleichtern . CDU: Behörden müssen Whatsapp durchleuchten dürfen. «Über solche Dienste findet häufig die Kommunikation von potenziellen Tätern statt», sagte der CDU-Politiker der «Saarbrücker Zeitung». Deren Auswertung sei immer noch viel zu starken Restriktionen unterworfen. Die Opposition und auch die SPD halten die bestehenden Regelungen für ausreichend. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: BERLIN - Bundesbildungsministerin Johanna Wanka stellt am Mittwoch (11 30 Uhr) in Berlin ihre Pläne für einen "Digitalpakt" vor, um Schulen in Deutschland mit Internet-Technologie auszurüsten . Wanka stellt Milliarden-Programm für digitale Bildung an Schulen vor. Die CDU-Politikerin will eine "Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft" starten und setzt auf baldige Verhandlungen mit den für Schulpolitik zuständigen Bundesländern. weiterlesen ...

nwzonline.de schreibt weiter: Hier müssen Sie mit Stau rechnen weiterlesen ...

Dazu berichtet shortnews.de: Chemnitzer Terrorist Dschaber al-Bakr: Was machte er im August in der Türkei? weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von shortnews.de: BVB-Fanclub erhält Morddrohungen weiterlesen ...

hersfelder-zeitung.de berichtet: Live-Ticker: Deutschland drängt Nordirland in die eigene Hälfte weiterlesen ...

Nachricht von zeit.de: Flüchtlinge: Das Türkei-Abkommen ist kein Modell für Afrika weiterlesen ...

morgenweb.de berichtet: CDU: Behörden müssen Whatsapp durchleuchten dürfen weiterlesen ...