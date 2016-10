"Berlin - Schlechte Nachrichten für Tausende Urlauber: Der Ferienflieger Tuifly kapituliert vor den massenhaften ..."

Dazu berichtet dpa.de: Berlin - EU-Bürger sollen in Deutschland frühestens nach fünf Jahren Hartz IV oder Sozialhilfe bekommen können, wenn sie hier nicht arbeiten . Regierung will Sozialhilfeanspruch für EU-Ausländer begrenzen. Ein entsprechender Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles ist jetzt zwischen den Ressorts ausverhandelt und soll nächste Woche im Kabinett beschlossen werden, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Grundsätzlich soll auf diese Weise eine Zuwanderung ins deutsche Sozialsystem unterbunden werden, unter anderem aus osteuropäischen EU-Staaten. weiterlesen ...

dpa.de schreibt: Berlin - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat Russland eine Mitverantwortung für schwere Kriegsverbrechen in Syrien zugewiesen und deshalb neue Sanktionen gegen Moskau ins Spiel gebracht . CDU-Politiker Röttgen bringt Sanktionen gegen Moskau ins Spiel. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag sagte der «Süddeutschen Zeitung»: «Eine Folgen- und Sanktionslosigkeit schwerster Kriegsverbrechen wäre ein Skandal.» Scharfe Kritik übte Röttgen an den europäischen Regierungen. Diese hätten viel zu kurz und nur «pflichtschuldig» getan, was unbedingt getan werden müsse: die Dinge beim Namen zu nennen. weiterlesen ...

dpa.de: Berlin - Der Tornado-Einsatz der Bundeswehr gegen die Terrormiliz IS ist wegen eines technischen Defekts an den Aufklärungsflugzeugen vorerst ausgesetzt . Technischer Defekt: Bundeswehr-Tornados bleiben am Boden. Wie die Bundeswehr mitteilte, müssen alle sechs auf der türkischen Nato-Luftwaffenbasis Incirlik stationierten Maschinen zunächst am Boden bleiben. Von der Industrie sei ein technischer Mangel an einem Bauteil in Deutschland festgestellt worden. Um jede Gefährdung für Personen und Material auszuschließen», sei der Flugbetrieb dieser Maschinen ausgesetzt worden. weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet: Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), fordert vom designierten UN-Generalsekretär Antonio Guterres Reformen bei den Vereinten Nationen . Unions-Außenpolitiker ruft Guterres zu UN-Reformen auf. "Ich erwarte von ihm, dass er die UN-Instrumente zur Leistung humanitärer Hilfe und von Flüchtlingshilfe weiter verbessert und die Disziplin weiterlesen ...

politikexpress.de meldet dazu: Informativ: Muenchen-News.Net: News, Infos, Tipps, Forum, Fotos, Videos & Kleinanzeigen rund um München! weiterlesen ...

jungewelt.de weiter: Volksbühne erneuern: Backen ohne Mehl weiterlesen ...

Dazu schreibt jungewelt.de weiter: BDI und Merkel für »Freihandel« weiterlesen ...

jungewelt.de schreibt dazu: Fester Wille: Harmonie weiterlesen ...

Weitere Nachricht von morgenweb.de: Wenig Lust auf Wahlkampf weiterlesen ...

Dazu morgenweb.de: Technischer Defekt: Bundeswehr-Tornados bleiben am Boden weiterlesen ...