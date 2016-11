"BERLIN - Neue Ökosprit-Sorten können den Verbrennungsmotor nach Einschätzung von VDA-Chef Matthias Wissmann auch in ..."

Diese Kraftstoffe seien aber zum Großteil noch in der Entwicklung. Zudem müssten sie im Fall der Marktreife mit herkömmlichem Benzin und Diesel "kostenmäßig konkurrieren" können. "Man muss immer die gesamte Klimabilanz eines Autos betrachten", meinte Wissmann mit Blick auf Forderungen der Grünen, von 2030 an gar keine Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. "Auch die Quelle des Stroms bei E-Fahrzeugen und das Thema Recycling spielen da eine Rolle."

Wissmann bekräftigte seine Ablehnung pauschaler Verbote. "Aus meiner Erfahrung als Forschungs- und Verkehrsminister kann ich sagen: Wenn Politiker oder Bürokraten allein anfingen, Technologie-Entscheidungen zu treffen, war das selten innovativ." Die Politik solle vielmehr Rahmenbedingungen setzen, die "durchaus anspruchsvoll sein können".

Bei der Antriebstechnik seien deutsche Autobauer und -zulieferer gut aufgestellt: "Wir haben die Mehrzahl der weltweiten Patente. Jetzt kommt es darauf an, daraus die besten Geschäftsmodelle zu machen."

Schnittstellen zwischen IT und Automobilbau müssten verstärkt werden. "Ein strategisches Ziel wäre etwa, dass wir die 30 Prozent, die wir an Parkplatz suchendem Verkehr in manchen Großstädten haben, durch intelligente Lösungen deutlich verringern", sagte Wissmann über neue automatische Suchfunktionen. Die bisher maue Nachfrage nach der E-Auto-Kaufprämie in Deutschland sei kein Grund, das Förderinstrument abzuschreiben: "Ich glaube, dass sich der Hochlauf in den Jahren 2017, 2018 und 2019 beschleunigen wird, weil wir dann eine bessere Ladeinfrastruktur und noch mehr Modelle im Markt haben werden."

Vier Monate nach dem Start der Prämie, die Bund und Industrie je zur Hälfte finanzieren, waren bis Ende Oktober beim Bundesamt Bafa gerade mal 5782 Anträge für reine E-Autos sowie Plug-in-Hybride eingegangen.

Beim entscheidenden Punkt Ladenetz sieht Wissmann noch Nachholbedarf

- gibt sich aber zuversichtlich: "Wir haben heute über 6000 Ladepunkte in Deutschland. 2019 werden es dann wohl schon 15 000 bis 20 000 sein, davon viele Schnellladepunkte an den Autobahnen."

Neben Energiekonzernen wie RWE , die bereits ins Ladenetz investieren, seien Pläne für Ladesäulen vor Supermärkten oder in Autounternehmen selbst interessant. "Da muss man eine gewisse Geduld haben, aber der Prozess kommt in Gang." Wissmann wurde am Freitag für weitere zwei Jahre an die Spitze des deutschen Branchenverbands gewählt. Seit Mitte Oktober ist er auch Präsident des Welt-Automobilverbands OICA.





dts-nachrichtenagentur.de berichtet dazu: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

wallstreet-online.de berichtet dazu: Es gab eine Zeit, da galten Versorger-Aktien als Witwen- und Waisenpapiere . RWE, der Innogy-Börsengang und die Frage nach dem Kurspotenzial. Einfach aufgrund ihrer Ertragssolidität und ihrer Wertbeständigkeit. Doch diese Zeiten sind seit der Energiewende in

Deutschland vorbei. Die etablierten Versorger E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999) und RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) sind börsentechnisch nur weiterlesen ...

Dazu berichtet anleihencheck.de: Bad Marienberg (www anleihencheck de) - Der Vorstand der RWE AG (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) hat in seiner heutigen Sitzung den Ausblick für die RWE International SE für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 verabschiedet, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung . RWE-Anleihe: RWE AG gibt Ausblick für die RWE International SE für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 - Anleihenews. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:



In der RWE International SE sind die Segmente Netz und Infrastruktur (Grid & Infrastructure), Vertrieb (Retail), sowie Erneuerbare weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt weiter: Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweite Auslieferungen steigen im ersten

Halbjahr um 7,0 Prozent (FOTO)

Hannover -

- Erhebliches Wachstum der Marke

- 9,1 Prozent Zuwachs in Westeuropa

- 61 600 Fahrzeugauslieferungen in Deutschland

- Auslieferungen der T-Baureihe steigen um +12,9 Prozent

- Absatz legt im Juni um 13,3 Prozent zu



Volkswagen Nutzfahrzeuge verzeichnet mit 238 800 ausgelieferten

Stadtlieferwagen, Transportern und Pickups in den ersten sechs

Monaten des Jahres . VW Volkswagen Nutzfahrzeuge AG / Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweite . weiterlesen ...

Dazu t-online.de: Altersarmut nimmt in Deutschland zu - Regierung rät zu mehr Vorsorge weiterlesen ...





























oberpfalznetz.de weiter: Mindestlohn steigt um 34 Cent weiterlesen ...

wiwo.de schreibt dazu weiter: Adidas: Produktion stückweise wieder „Made in Germany“ weiterlesen ...

finanztreff.de berichtet: Adidas setzt bei Produktion stückweise wieder auf 'Made in Germany' weiterlesen ...

Dazu schreibt boerse-online.de weiter: Berenberg-Chefvolkswirt: Was bedeutet ein Brexit für die Börsen, Herr Schmieding? weiterlesen ...

Dazu meldet ariva.de: Atomkonzerne kämpfen für Milliarden-Entschädigung in Karlsruhe weiterlesen ...