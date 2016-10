"BERLIN - Microsoft will die Diskussion um die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen durch die ..."

Bild: © Microsoft Corporation

Cloud-Dienste gelten in Wirtschaft und Politik als ein Fundament für die digitale Transformation. In Deutschland hat die Nutzung solcher Dienste dem Digitalverband Bitkom zufolge im vergangenen Jahr erheblich zugenommen. Dennoch blieben Sicherheitsbedenken die größten Hürden für die Unternehmen. Vertrauen, Verantwortung und Teilhabe machte Microsoft in seiner Denkschrift als die entscheidenden Grundpfeiler für die Akzeptanz von Cloud-Diensten aus. "Wir verstehen die Denkschrift vor allem als Grundlage für zukünftige Diskussionen über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Chancen von Cloud-Computing", sagte Sabine Bendiek, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Die Handlungsempfehlungen wurden nach Angaben von Microsoft in enger Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern, internationalen Rechtsexperten sowie Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen erarbeitet.































Dazu berichtet aktiencheck.de: Frankfurt - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Karl Keirstead von der Deutschen Bank:



Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Karl Keirstead, Aktienanalyst der Deutschen Bank, die Aktien des Software-Herstellers Microsoft Corp . Microsoft-Aktie: Kaufempfehlung nach Ignite-Konferenz! - Aktienanalyse. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unverändert zum Kauf. weiterlesen ... aktiencheck.de berichtet dazu: Frankfurt - Microsoft-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:



Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp . Microsoft-Aktie: Dividende erhöht - Aktienanalyse. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT). weiterlesen ... Dazu yahoo.com: Vertreter von Wissenschaft und Wirtschaft, Politik und Militär treffen sich ab Montag (ab 23 30 Uhr MESZ) zum vierten Cyber Security Summit im kalifornischen Palo Alto . Konferenz im Silicon Valley diskutiert über Cybersicherheit. Die etwa 140 Teilnehmer sollen unter anderem über den Schutz von kritischer Infrastruktur vor Cyberattacken und terroristische Aktivitäten im Internet diskutieren. Veranstaltet wird das zweitägige Treffen von der Münchner Sicherheitskonferenz und der Deutschen Telekom. weiterlesen ... presseportal.de meldet dazu: Berlin - Gut 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und den Medien erwartet der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) bei der Verleihung des Theodor-Wolff-Preises (TWP) am 7 . Theodor-Wolff-Preis: 15 Nominierte, vier Preis-Kategorien, Bundestagspräsident Norbert Lammert hält Festrede / Festveranstaltung am 7. September in Berlin. September 2016. Der Journalistenpreis der deutschen Zeitungen wird im Umspannwerk Berlin-Kreuzberg überreicht. Die weiterlesen ... Dazu schreibt nw-news.de: Gütersloh/Berlin: Das war los am Roten Teppich der Bertelsmann-Party in Berlin weiterlesen ... Mitteilung von www.n24.de: Trotz Brexit-Votum -

Weshalb die britische Wirtschaft plötzlich boomt weiterlesen ... meedia.de berichtet: Neues Deutschland trifft der Schlag: Redaktion nach Blitz-Einschlag ohne Internet, Notausgabe geplant weiterlesen ... Dazu meldet wiwo.de weiter: Denkfabrik: Das Internet bremst das politische Interesse der Jungen weiterlesen ... Nachricht von schwarzwaelder-bote.de: Ettlingen: ARD zeigt Film über FlowTex-Milliardenskandal weiterlesen ... rumas.de weiter: Microsoft-Aktie: starker Differenzierungsfaktor im Cloud-Geschäft! - Aktienanalyse weiterlesen ...

Microsoft will intensiven Dialog zum Cloud-Computing anstoßenBERLIN - Microsoft will die Diskussion um die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben. Dafür hat der Softwarekonzern am Mittwoch in Berlin eine Denkschrift für Wirtschaft und Politik vorgestellt. Konkrete Handlungs-Empfehlungen sollen dabei einen sicheren Weg in die Cloud aufzeigen. "Cloud Computing bietet die Antwort auf einige der größten Herausforderungen in der Welt", sagte Brad Smith, Chef-Justiziar von Microsoft. "Doch wie so oft bei technologischem Fortschritt ergeben sich auch viele Fragen für die Gesellschaft." Dafür brauche es "ein ausgewogenes Paket aus politischen und technologischen Lösungen".