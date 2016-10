Berlin - Messenger-Dienst soll erstmals in der Slowakei starten

Berlin, 19. Oktober 2016 - Mit einem neuen Messenger-Angebot will die Deutsche Telekom US-Konzerne wie Facebook, Apple und Microsoft angreifen. Dies berichtet das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 11/2016; EVT 20. Oktober). Über das neue, in Berlin entwickelte Angebot namens Immmr, das in diesen Wochen erstmals in der Slowakei an den Start gehen soll, sollen Kunden über Smartphones, Tablets und Computer nahtlos telefonieren, Videogespräche führen und Nachrichten austauschen können - selbst mit Kommunikationspartnern, die nicht bei Immmr registriert sind. "Immmr ist ein globales Produkt, mit dem wir weltweit Telekom-Dienste anbieten können", sagte Telekom-Vorstand Claudia Nemat gegenüber 'Capital'.

Den Anfang macht in diesen Tagen die Tochter Slovak Telekom. Wenn der neue Service in der Slowakei funktioniert, soll der Dienst demnächst auch in Kroatien angeboten werden. Der Start in Deutschland ist noch offen.

OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8185 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8185.rss2

Pressekontakt: Timo Pache, Chefredaktion 'Capital', Tel. 030/220 74-5125, E-Mail: pache.timo@capital.de www.capital.de





Artikel von presseportal.de: Berlin - Zur heutigen Beratung des Bürokratieentlastungsgesetzes II im Bundestag erklärt der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW): Die Bundesregierung widerspricht sich beim Bürokratieabbau selbst . Mittelstand sagt Nein zum Bürokratiemonster Entgeltgleichheitsgesetz. Wenn sie ihre eigene Regel "One in, one out" ernstnehmen würde, müsste sie das Bürokratiemonster Entgeltgleichheitsgesetz sofort weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von aktiencheck.de: Kassel - Leerverkäufer Anchorage Capital Master Offshore , Ltd . K+S-Aktie: Leerverkäufer Anchorage Capital Master Offshore baut Shortposition leicht aus - Aktiennews. hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der K+S AG moderat an:



Die Leerverkäufer des Hedgefonds Anchorage Capital Master Offshore, Ltd. haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) etwas erhöht. weiterlesen ...

Dazu meldet aktiencheck.de: Frankfurt - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:



Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) . Johnson & Johnson-Aktie: Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen - Anlagevotum bestätigt - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Artikel von pressrelations.de: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI), Berlin . Kabinett billigt wichtige energiepolitische Vorhaben. weiterlesen ...

N24.de weiter: China -

Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 6,7 Prozent weiterlesen ...





























Dazu schreibt merkur-online.de: Vereinswirt verzweifelt gesucht weiterlesen ...

Weitere Nachricht von nw-news.de: Südkoreas Ruf in Gefahr: Samsung-Smartphone-Krise trifft zu ungünstigem Zeitpunkt weiterlesen ...

Dazu schreibt abendblatt.de weiter: Südkoreas Ruf in Gefahr: Samsung-Smartphone-Krise trifft zu ungünstigem Zeitpunkt weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dw-world.de: Punktlandung im Reich der Mitte weiterlesen ...

wiwo.de schreibt weiter: Asien: Erleichterung über Chinas Konjunktur weiterlesen ...