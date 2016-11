Mehr dazu von dpa.de: Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat eindringlich an die Bürger appelliert, sich dem Populismus entgegenzustellen . Merkel warnt eindringlich vor Populisten. Meinungsbildung entstehe inzwischen ganz anders und werde mitunter manipuliert, sagte Merkel in der Generalaussprache des Bundestags über den Haushalt 2017. Im Internet kursierten Meinungen und Berichte, die viel weniger durch journalistische Sorgfaltspflicht entstünden und kontrolliert würden als früher. Mitunter gebe es gefälschte Nachrichten und durch Meinungsroboter selbst generierende Meinungsverstärker. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: Bei den Haushaltsberatungen im Bundestag wird Stunde für Stunde über viele Details debattiert . Merkel verteidigt Kurs - Generaldebatte im Bundestag - Höhepunkt der Haushaltswoche. Heute geht es aber ums große Ganze. Kurz vor Beginn des Bundestags-Wahljahres verspricht die Generaldebatte diesmal besondere Spannung. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: Berlin - Oppositionsführerin Sahra Wagenknecht hat Kanzlerin Angela Merkel und der schwarz-roten Koalition vorgeworfen, wachsende Verunsicherung vieler Bürger zu ignorieren . Wagenknecht kritisiert «Weiter so» von Merkel und Schwarz-Rot. Die Linke-Fraktionschefin sagte in der Generaldebatte des Bundestags zum Haushalt 2017, es gebe eine wachsende soziale Ungleichheit in Deutschland, während die Wahlergebnisse der AfD zulegen. In Europa habe sich Deutschland isoliert. Als bevorzugten Partner habe sich Merkel ausgerechnet «einen türkischen Diktator» ausgesucht. weiterlesen ...

