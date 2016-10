"Berlin/Flensburg - Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat eigene Technik für Kontrollen im Zuge des VW-Abgas-Skandals ..."

Auch staatliche Testfahrten werden demnach bereits unternommen. «Damit ist der Weg für "Doping-Tests" frei», erklärte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt der Deutschen Presse-Agentur zu den insgesamt 330 000 Euro teuren Geräten. Die Flensburger Behörde soll sie noch im Herbst regulär einsetzen können.

Mit den unangekündigten Tests will der CSU-Politiker zufällig ausgewählte Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen und überprüfen lassen - um Manipulationen besser und schneller auf die Schliche zu kommen. Die «Pems»-Geräte (Portable Emission Measurement System) untersuchen die Abgasanlagen im normalen Betrieb auf der Straße und gelten als genauer als die Laborwerte. Wie im Fall von Volkswagen entsprechen diese häufig nicht den realen Fahrbedingungen.

Außer für die «Doping-Tests» sollen die staatlichen Prüfstände bei Zweifeln an der Zulässigkeit von Motorschutzeinrichtungen eingesetzt werden. Unter anderem soll der CO2-Ausstoß bei 30 Dieselautos geklärt werden, die bei ersten Messungen aufgefallen waren. Auch bei Typgenehmigungen sollen sie helfen.

Bisher nutzte das KBA für Nachmessungen nur Einrichtungen von Dienstleistern wie Tüv und Dekra. Experten hatten jedoch mögliche Abhängigkeiten zwischen ihnen und Herstellern kritisiert.

«Nach der Offenlegung der Motorsoftware bei neuen Typzulassungen gewinnt das KBA mit den neu angeschafften "Pems"-Geräten zusätzliche Kontrollmöglichkeiten», sagte Minister Dobrindt - und betonte: «Wir setzen das Maßnahmenpaket gegen Abgasmanipulationen konsequent um.»

Im Zuge der Abgas-Affäre hatte Dobrindt Autohersteller dazu verpflichtet, ihre Motorensoftware dem KBA vorzulegen, um unzulässige Abschalteeinrichtungen zu erkennen. Von 2017 an sollen die «Pems»-Geräte obligatorisch eingesetzt werden.

Das KBA soll außerdem ein eigenes Labor mit Prüfständen bekommen. Wann und wo es in Betrieb geht, ist noch offen. Berichte des «Flensburger Tageblatts» über eine eigene Teststrecke auf dem Gelände des früheren Fliegerhorstes Leck in Schleswig-Holstein, wollte das Ministerium zunächst noch nicht bestätigen. Es veranschlagt die jährlichen Gesamtkosten der eigenen Prüftechnik einschließlich Personalkosten auf zehn Millionen Euro.

Dazu dpa.de: Berlin/Flensburg - Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat eigene Technik für Kontrollen im Zuge des VW-Abgas-Skandals angeschafft . KBA übt eigene Abgaskontrollen mit neuer Prüftechnik. Die Mitarbeiter würden derzeit an zwei mobilen Mess- und Prüfanlagen geschult, teilte das Bundesverkehrsministerium in Berlin mit. weiterlesen ...

Artikel von yahoo.com: Das schwedische Königspaar Carl XVI Gustaf und Silvia wird am Mittwoch zu einem viertägigen Besuch in Deutschland erwartet . Schwedisches Königspaar beginnt viertägigen Deutschlandbesuch. Auf dem Programm stehen in Berlin zunächst eine Begrüßung mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Joachim Gauck, ein Gang durch das Brandenburger Tor mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und ein Empfang durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). weiterlesen ...

Mehr dazu von yahoo.com: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) werden zum diesjährigen Unternehmertag des Außenhandelsverbands BGA am Mittwoch in Berlin erwartet . Merkel und Gabriel sprechen bei Konferenz des Außenhandelsverbands. Merkel ist als erste Rednerin nach der Eröffnung vorgesehen (14.15 Uhr), Gabriel soll zum Abschluss der Veranstaltung über "wirtschaftspolitische Weichenstellungen in Deutschland und Europa" sprechen (17.15 Uhr). weiterlesen ...

Mehr dazu von wallstreet-online.de: BERLIN - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat die Fluggesellschaften Tuifly und Air Berlin aufgefordert, ihre Probleme nicht bei den eigenen Kunden abzuladen . Dobrindt ermahnt Tuifly und Air Berlin: Kunden dürfen nicht leiden. Mit Blick auf verspätete und gestrichene Flüge zu Wochenbeginn sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung (Mittwoch): "Natürlich sind Umstrukturierungsprozesse auch belastend weiterlesen ...

dw-world.de berichtet dazu: Top 10: die beliebtesten Reiseziele in Deutschland 2016 weiterlesen ...

Dazu schreibt N24.de weiter: Gabriel in Teheran - Iran: Milliardengeschäfte scheitern an deutschen Banken weiterlesen ...

Meldung von rhein-zeitung.de: Renten-Spitzentreffen: Forderungen prallen aufeinander weiterlesen ...

t-online.de schreibt weiter: Renten-Spitzentreffen: Gegensätzliche Forderungen prallen aufeinander weiterlesen ...

Dazu schreibt morgenpost.de: Gabriel in Teheran: Iran: Milliardengeschäfte scheitern an deutschen Banken weiterlesen ...

da-imnetz.de berichtet: Anke Engelke: Das ist Dories Erfolgsgeheimnis weiterlesen ...