"BERLIN - Ein Jahr nach Bekanntwerden des Abgas-Skandals bei Volkswagen pochen die Verbraucherzentralen auf ..."

auch eine Übernahme möglicher Folgekosten, falls später Probleme auftauchen sollten.

Dazu schreibt presseportal.de weiter: Berlin - Die Wirtschaftsjunioren Deutschland haben gestern in Singen den Ulmer Unternehmer Alexander Kulitz zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt . Alexander Kulitz neuer Bundesvorsitzender / Junge Wirtschaft wählt neue Führungsspitze. Am 1. Januar wird er den aktuellen Bundesvorsitzenden Horst Wenske ablösen und die Führung des bundesweit größten Verbandes der jungen Wirtschaft übernehmen. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von wallstreet-online.de: MÜNCHEN - Wirtschaft und Fluggesellschaften haben zunehmende Hürden für den Luftverkehr in Deutschland beklagt . Airlines beklagen Sonderlasten in Deutschland. Das gehe von kürzeren Betriebszeiten über höhere Steuern und Gebühren bis

zu langen Bearbeitungsfristen. Die Bundesverbände der deutschen Industrie (BDI), der Luftverkehrswirtschaft (BDL) und der Speditionen (DSLV) warnten weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: MÜNCHEN - Wirtschaft und Fluggesellschaften haben zunehmende Hürden für den Luftverkehr in Deutschland beklagt . Airlines beklagen Sonderlasten in Deutschland. Das gehe von kürzeren Betriebszeiten über höhere Steuern und Gebühren bis zu langen Bearbeitungsfristen. Die Bundesverbände der deutschen Industrie (BDI), der Luftverkehrswirtschaft (BDL) und der Speditionen (DSLV) warnten am Freitag in München, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts "nicht durch nationale Alleingänge zu schwächen". weiterlesen ...

Artikel von wallstreet-online.de: Frankfurt am Main - Auf www djp de stehen seit heute die

Namen der Finalisten im 10 . 10. Deutscher Journalistenpreis 2016: 68 Artikel von 107 Autoren im djp-Finale. Wettbewerb um den DEUTSCHEN

JOURNALISTENPREIS Wirtschaft | Börse | Finanzen 2016 (djp).



391 eingereichte oder empfohlene Print- und Online-Artikel aus

Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg, recherchiert und

geschrieben von 372 Journalistinnen und weiterlesen ...

Dazu abendblatt.de weiter: Zirkus und Ballett: Regisseur Tuan Le verbindet Berlin und Vietnam weiterlesen ...

www.mdr.de: OECD-Bericht 2016: Gute Bildungschancen in Deutschland– doch viele Abbrecher weiterlesen ...

finanztreff.de berichtet: Kölner Ökonomen sagen Verdüsterung des Konjunkturausblicks voraus weiterlesen ...

abendblatt.de schreibt dazu: Ministerium mit neuen Zahlen: Apotheken verkaufen deutlich mehr medizinisches Cannabis weiterlesen ...

ariva.de: Hussam Masri, Managing Director DekaBank: 2,00 Prozent Verzinsung in Australischen Dollar weiterlesen ...

chip.de schreibt: Microsoft, Amazon und Co.: Die besten neuen Jobs der digitalen Welt weiterlesen ...