"BERLIN - Die neue Cyber-Sicherheitsstrategie der Bundesregierung ist bei Verbänden weitgehend positiv aufgenommen ..."

"Die Bundesregierung hat hier aus meiner Sicht die Chance vergeben, mit einer zeitgemäßen Strategie für mehr Sicherheit im Internet die Wende in der anhaltenden Debatte rund um staatliche Überwachung zu schaffen", sagte eco-Vorstand Norbert Pohlmann. De Maizière hatte am Mittwoch ankündigt, den Einsatz von Verschlüsselungslösungen befördern, zugleich aber auch die technischen Fähigkeiten für die Entschlüsselung etwa für die Strafverfolgung ausbauen zu wollen.

Angesichts der wachsenden Bedrohungslage durch Cyberangriffe soll nach dem Willen des Innenministeriums auch die Bevölkerung mehr befähigt werden, sich sicherer im Netz zu bewegen. De Maizière will dazu der "digitalen Sorglosigkeit" entgegenwirken. Der Digitalverband Bitkom begrüßte, dass die Themen Bildung und Fachkräftesicherung in der Strategie aufgegriffen werden.

Zudem soll das IT-Sicherheitsgesetz für weitere große Unternehmen gelten und diese etwa verpflichten, als kritisch eingestufte Angriffe zu melden. Dafür bedürfe es aber nun "genau definierte Kriterien", welche Unternehmen davon betroffen sein sollen, sagte Marc Fliehe vom Bitkom. Bisher gilt das IT-Sicherheitsgesetz nur für große Betreiber kritischer Infrastrukturen.

Die Gewerkschaft der Polizei GdP begrüßte die Absichten der Bundesregierung, die Menschen in Deutschland besser vor Netzattacken zu schützen. Angesichts schwerer Hacker-Übergriffe in den letzten Monaten sei es eine vordringliche Aufgabe des Staates, Netze und Nutzer vor schwerem Schaden möglichst zu bewahren, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow.





pressetext.de berichtet dazu: Der europäische Security- Software -Hersteller ESET hat in einer aktuellen Studie zum Thema Online-Datenschutz herausgefunden, dass Nutzer sozialer Medien dem Schutz ihrer persönlichen Daten im Internet mehr Aufmerksamkeit schenken . Privatsphäre in sozialen Medien: Gefahrenbewusstsein bei Nutzern steigt. Zwei Drittel der Briten schützen ihre Daten sogar aktiv. An der Studie nahmen im Oktober 2016 insgesamt 1.000 Nutzer sozialer Medien in Großbritannien teil. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dgap.de: SAP SE, DE0007164600 . SAP SE deutsch. weiterlesen ...

Dazu businesswire.com: Rimini Street, Inc , der führende unabhängige Support-Anbieter für Unternehmenssoftware wie die Software von SAP SE (NYSE: SAP) Business Suite, BusinessObjects und HANA Database sowie die Software der Oracle Corporation (NYSE: ORCL) Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, E-Business Suite, Oracle Database, Oracle Middleware, Hyperion, Oracle Retail, Oracle Agile PLM und Oracle ATG Web Commerce, gibt ein anhaltend starkes Wachstum und sein Investment in die Region Australien und Neuseeland aufgrund der schnell wachsenden Nachfrage nach dem erstklassigen ERP-Software-Support von Rimini Street für Inhaber von Oracle- und SAP-Lizenzen bekannt . Rimini Street investiert verstärkt in Australien und Neuseeland und eröffnet Niederlassung in Melbourne. Das Unternehmen berichtet, dass die Anzahl der gezeichneten Kunden in der Region bis zum Ende des dritten Quartals am 30. September 2016 gegenüber dem Vorjahr um 109 Prozent stieg. Um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden, hat das Unternehmen seine Präsenz in der Region mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Melbourne ausgedehnt. Gleichzeitig erhöhte sich die Belegschaft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zum 30. September 2016 um 52 Prozent. Australien ist derzeit der achtgrößte Markt der Welt für Anwendungssoftware. Der Umsatz wird auf 4,2 Milliarden US-Dollar geschätzt.1 weiterlesen ...

politikexpress.de berichtet dazu: Bundespräsident Gauck besuchte die 23. Festliche Operngala der Deutschen AIDS-Stiftung in Berlin / 450.000 Euro Erlös für Menschen mit HIV und AIDS in Not weiterlesen ...

zeit.de berichtet: IT-Sicherheit: Der Staat gegen das Internet der unsicheren Dinge weiterlesen ...





























rumas.de: SAP-Aktie: Softwareschmiede konkretisiert Ausblick - Abstufung nach starkem Kuursanstieg - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu schreibt rumas.de: SAP-Aktie: Positive Anpassungen bei Konsenserwartungen erwartet - Berenberg Bank rät zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de weiter: SAP-Aktie: Langfristiger Aufwärtstrend intakt - Chartanalyse weiterlesen ...

Meldung von rumas.de: SAP-Aktie: Unerwartet starkes Wachstum der Lizenzerlöse - Kursziel erhöht - Aktienanalyse weiterlesen ...