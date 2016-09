"BERLIN - Die im Zuge des VW -Skandals in die Kritik geratenen Abschaltungen der Abgasreinigung von Diesel-Autos aus ..."

Der Lübecker Programmierer Felix Domke erläutert, Hersteller sollten inzwischen in der Lage sein, Grenzwerte so zu optimieren, "dass ein erweiterter Einsatz der Abgasreinigung möglich ist, ohne Motorschäden zu erwarten". Ingenieur Andreas Mayer nennt "Abschaltmöglichkeiten von Emissionskomponenten zwecks sogenannter Motorschonung" in seiner Stellungnahme "Unfug". Generell sind solche Abschaltungen in der EU verboten - es sei denn, dies ist zum Schutz des Motors notwendig. Auf diese umstrittene Ausnahme berufen sich viele Hersteller.

Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer nannte es einen Skandal, dass diese Abschalteinrichtungen bei zahlreichen Modellen seit Jahren von den Behörden geduldet würden. "Mit freundlicher Unterstützung von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sparen unter dem Deckmantel des Motorschutzes und auf Kosten von Umwelt und Gesundheit die Autokonzerne Kosten", sagte Krischer der Deutschen Presse-Agentur. "Die Abgasreinigung muss immer funktionieren, egal was gerade für ein Wetter ist oder ob der Wagen langsam in der Stadt oder mit Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs."





























Artikel von dpa.de: Berlin - Deutschland liegt bei privaten Investitionen in die Wirtschaft unter größeren westlichen Industrieländern an der Spitze . Deutschland bei privaten Investitionen an der Spitze. Das geht aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Danach lag der Anteil der privaten Geldanlagen in Maschinen, Geräte, Ausrüstungen, Immobilien und andere Güter 2015 bei knapp 18 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damit rangiere Deutschland auf Platz eins - vor Frankreich, den USA und Großbritannien sowie über dem Schnitt der Euro-Länder. Bei staatlichen Investitionen schneide Deutschland dagegen seit «geraumer Zeit» schwächer ab, hieß es weiter. weiterlesen ...

