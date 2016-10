"BERLIN - Die deutschen Lizenzhalter von Fußballübertragungen sehen durch illegale Livestreams ihre Geschäfte bedroht "

Die DFL und der Pay-TV Sender Sky beobachten eine immer grĂ¶ĂŸere Zahl dieser Angebote im Netz und eine zunehmende Professionalisierung der Anbieter. Diese Form der Piraterie sei lĂ€ngst Bestandteil der internationalen Cyber-KriminalitĂ€t geworden, heißt es bei Sky. Ein besonders großes Problem bestĂŒnde bei Fußball-Übertragungen. Viele Internetnutzer seien sich nicht im Klaren darĂŒber, dass sie mit einem Besuch dieser Seiten die organisierte KriminalitĂ€t unterstĂŒtzten, sagte ein Sky-Sprecher. Auch Rechtsexperten sehen eine Nutzung dieser Dienste kritisch.

Da weder die genaue Zuschauerzahl noch die Zahl der Streaminganbieter bekannt seien, können weder Sky noch DFL den genauen finanziellen Schaden beziffern. Experten schÀtzen aber, dass Clubs, Profi-Ligen und Sender durch illegale Livestreams pro Saison Einnahmen in einem mehrstelliger Millionenbereich entgingen.

Im Jahr 2013 war die englische Premier League mit einer Klage gegen eine illegale Streaming-Plattform FirstRow1.EU erfolgreich. Deren Betreiber hatte fĂŒr Sport- und Unterhaltungsprogramme eine monatliche GebĂŒhr kassiert. Den Schaden, den allein diese Webseite angerichtet habe, schĂ€tzte die Premier League auf umgerechnet 12 Millionen Euro.





