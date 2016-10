"BERLIN - Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr Pläne auf den Weg bringen, um im Zuge der VW -Abgasaffäre die ..."

Das Bundesverkehrsministerium wies den Vorwurf zurück, den Verbraucherschutz zu blockieren. Beide Ministerien reagierten damit auf Berichte von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR, wonach die Pläne nicht mehr vor der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2017 zustande kämen und die Regierung trotz gegenteiliger Versprechen auf bedeutsame Verbesserungen beim Verbraucherschutz verzichte.

Diskutiert wird schon länger, dass sich Verbraucher bei gleich gelagerten Fällen zusammenschließen und gemeinsam klagen können. Solch eine Musterfeststellungsklage unterscheidet sich aber von Sammelklagen, wie sie in den USA mit dort oft sehr hohen Schadensersatzsummen üblich sind. Auch Verbraucherschützer machen sich für Musterfeststellungsklagen stark.

VW hatte bei weltweit elf Millionen Diesel-Fahrzeugen die Schadstoff-Werte manipuliert. Der Konzern will nach bisherigen Berichten betroffenen Kunden aber nur in der USA Schadenersatz zahlen. Diese Ungleichbehandlung stößt auf Kritik. Nach Darstellung der Medien wird die Einführung einer Musterklage auf die lange Bank geschoben.





dpa.de weiter: FRANKFURT - Bankkunden bewerten das Online- und Mobilangebot der Geldhäuser in Deutschland einer Studie zufolge deutlich schlechter als im weltweiten Schnitt . Umfrage: Schlechte Noten für Digitalangebot deutscher Finanzhäuser. Nur 26 Prozent geben ihm im Vergleich zu anderen Branchen eine Topnote, wie aus der am Montag veröffentlichten Untersuchung des Beratungsunternehmens EY (Ernst & Young) hervorgeht. Damit landen die Finanzhäuser in Deutschland auf Platz fünf hinter Reiseanbietern, der Unterhaltungsbranche, dem Einzelhandel und der Telekommunikation. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: BÖBLINGEN - Ist für die Mitarbeiter des einstigen IT-Riesen Hewlett-Packard nach den massiven Einschnitten der vergangenen Jahre in Deutschland ein Ende abzusehen? "Wir sind jetzt so aufgestellt, wie wir in die Zukunft gehen wollen", sagte der Deutschlandchef der übrig gebliebenen Hewlett Packard Enterprise (HPE), Heiko Meyer, der Deutschen Presse-Agentur . Deutschlandchef von HP Enterprise sieht Ende des Schrumpfkurses. "Von dort sehe ich ein Wachstum." Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Thema Industrie 4.0, also der Digitalisierung industrieller Produktion. weiterlesen ...

Meldung von dts-nachrichtenagentur.de: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: FLENSBURG - Die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) geplanten "Doping-Test" gegen Abgasmanipulationen bekommen Autofahrer nur indirekt zu spüren . Kraftfahrtbundesamt will Autos für Dobrindts 'Doping-Tests' mieten. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) werde für die Messungen Autos aus der Produktion abziehen oder Leihwagen anmieten, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Kontrollen bei Endverbrauchern seien nicht geplant. Für die staatlichen Tests mehr als ein Jahr nach Beginn des Abgasskandals bei Volkswagen hatte das KBA zuletzt zwei "Pems"-Geräte (Portable Emission Measurement System) angeschafft. Mit ihnen können Autos im normalen Betrieb auf der Straße geprüft werden. Auch ein eigener Prüfstand ist vorgesehen. Umweltverbände und Autoexperten fordern derweil, statt des KBA müsse das Umweltbundesamt die Abgase untersuchen. Das soll eine Beeinflussung durch die Autoindustrie verhindern. weiterlesen ...

boerse-online.de meldet: VW-Aktie: Konzern-Absatz trotz Dieselgate gestiegen weiterlesen ...





























Dazu meldet finanztreff.de weiter: VW steigert Verkäufe im September deutlich weiterlesen ...

Nachricht von ariva.de: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Chinas Wirtschaft lässt hoffen weiterlesen ...

Dazu oberpfalznetz.de weiter: Positive Stimmung in der Oberpfalz weiterlesen ...

Mitteilung von boerse-online.de: MAN-Aktie: Jobgarantie bis 2025 für Mitarbeiter der Lkw-Sparte weiterlesen ...

fool.de schreibt: Neue Daten zeigen: Die deutsche Wirtschaft läuft rund und Unternehmen profitieren davon weiterlesen ...