Commerzbank





























und diegehören. Peters ist Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Hamburger Privatbank Berenberg.

Dazu dpa.de weiter: BERLIN - Die aktuellen Turbulenzen bei Bank-Aktien beruhen nach Einschätzung des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) nicht auf Fakten . Verband: Deutscher Bankenmarkt ist stabil und leistungsfähig. "Der Deutsche Bank enmarkt ist stabil und leistungsfähig", sagte BdB-Präsident Hans Walter Peters am Freitag. "Die Institute haben in den letzten Jahren ihre Liquidität und ihre Kapitalausstattung erheblich verbessert. Dies hat jüngst der Stresstest der EZB bestätigt." Dass vor allem kurzfristig agierende Hedgefonds auf Spekulationen reagierten, sei nicht ungewöhnlich und sollte nicht überbewertet werden. "Einfluss auf das Tagesgeschäft haben die Kursbewegungen jedenfalls nicht." weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet dazu: Detmold - Deutsche Bank-Aktienanalyse der Aktienexperten vom "Frankfurter Tagesdienst":



Die Aktienexperten vom "Frankfurter Tagesdienst" bleiben bei der Aktie des Frankfurter Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ohne Position . Deutsche Bank-Aktie: Bundesregierung dementiert Spekulationen über Rettungspläne! Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu schreibt wallstreet-online.de weiter: In den vergangenen Tagen haben sich die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) und die Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) abgewechselt . Commerzbank: Leicht ist das nicht…. Mal

stand das eine Institut im Anlegerfokus, mal das andere. Dabei hatten sie in der Regel nichts Gutes zu berichten. Am Donnerstag war wieder einmal die Commerzbank an der Reihe.





Das war weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von aktiencheck.de: Frankfurt - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:



Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) . Deutsche Bank-Aktie: Verkauf von Abbey Life - Vertrauenskrise bleibt - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu schreibt ariva.de: Robert Halver, Baader Bank AG: Halvers Markteinschätzung: Immer neue Krisen? weiterlesen ...

rumas.de meldet: Deutsche Bank-Aktie: Rotes Tuch für Anleger - Aktienanalyse weiterlesen ...

ariva.de weiter: Klaus Stopp, Baader Bank AG: Bonds der Deutschen Bank stürzen ab weiterlesen ...

rumas.de weiter: Deutsche Bank-Aktie: CEO Cryan will ohne Staatshilfe und Kapitalerhöhung auskommen - Aktienanalyse weiterlesen ...

Nachricht von heute.de: Deutsche Bank auf Schlingerkurs weiterlesen ...

fool.de berichtet: Mittwochsbilanz: DAX startet mit Verlusten in die Woche, Lanxess hui – Banken pfui weiterlesen ...