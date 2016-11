"BERLIN - Deutschland muss sich nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Zukunft auf weitere ..."

Im Netz der Telekom waren zeitweise bis zu 900 000 Anschlüsse lahmgelegt worden - offenbar durch einen weltweiten Hacker-Angriff. Bislang ist unklar, wer für die Attacke verantwortlich ist. Merkel versicherte, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) werde alles für eine Aufklärung des Angriffs tun. Sie räumte allerdings auch ein: "Das ist naturgemäß nicht einfach."

























Merkel: Cyber-Angriffe gehören zum AlltagBERLIN - Deutschland muss sich nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Zukunft auf weitere Hacker-Attacken einstellen. "Solche Cyber-Angriffe (...) gehören heute zum Alltag, und wir müssen lernen, damit umzugehen", sagte Merkel am Dienstag in Berlin. "Man darf sich davon auch nicht irritieren lassen", mahnte die Kanzlerin. "Man muss nur wissen, dass es so etwas gibt, und lernen, damit zu leben."