"BERLIN - Der frühere Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann will nicht freiwillig auf die von Deutschlands größtem ..."

Er verwies darauf, dass er 2008 auf Bonuszahlungen von fünf Millionen Euro verzichtet habe. Damit habe er indirekt Druck ausgeübt auf alle seine Kollegen. Er könne heute, "wo ich draußen bin", nicht etwas sagen, was andere moralisch verpflichte, sagte Ackermann. Er habe aber mehrfach bewiesen, dass er bereit sei, einen Beitrag zu leisten. "Mir fällt da kein Stein aus der Krone, wenn ich auf etwas verzichte." Das Zusammenstehen in der Familie sei für ihn heilig, sagte Ackermann. Das Thema sollte zwischen Aufsichtsrat und Vorstand hinter verschlossenen Türen geklärt werden.





aktiencheck.de berichtet dazu: Sydney - Deutsche Bank -Aktienanalyse von Analyst Piers Brown von Macquarie:



Piers Brown, Analyst von Macquarie, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Verkauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) . Deutsche Bank-Aktie: Moderat höhere Zinsen sind kein Wundermittel! Macquarie rät zum Verkauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Mehr dazu von wallstreet-online.de: Deutsche Verbraucher: Gefühlt pleite, aber Autos kaufen /





Forderungsmanager untersucht Finanzlage, Schuldenneigung und





Kreditabsichten in aktueller Studie





Berlin - Deutschland ist unter den Top-5 der reichsten





Länder der Welt . KRUK Deutschland / Deutsche Verbraucher: Gefühlt pleite, aber Autos . Dennoch hat mehr als jeder 10. Deutsche (11 %) zu





wenig Geld: Trotz sinkender Arbeitslosigkeit und weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet: LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen auf "Buy" belassen . Citigroup belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'. Die Resultate des Finanzinstituts seien in Ordnung gewesen, schrieb Analyst Nicholas Herman in einer Studie vom Donnerstag. Viel besser sei die Kapitalseite gewesen und das Unternehmen habe eine Dividende angekündigt, was Potenzial für eine Neubewertung der Aktien mit sich bringe. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: Die Skandale der Vergangenheit kommen die Deutsche Bank teuer zu stehen . Boni in Millionenhöhe auf Eis - Suche nach Schuldigen: Deutsche Bank lässt Ex-Manager büßen. Der Konzern will auch Ex-Manager nicht ungeschoren davonkommen lassen. Boni in Millionenhöhe liegen auf Eis. weiterlesen ...

Dazu berichtet www.pnn.de weiter: Neue Filiale in Berlin: So will die Deutsche Bank in die Zukunft weiterlesen ...





























Weitere Nachricht von www.pnn.de: Ackermann, Fitschen, Jain und Co: Deutsche Bank will Boni für Ex-Manager streichen weiterlesen ...

Mitteilung von n-tv.de: Lockmittel für die Kunden: Großbanken modernisieren Filialen weiterlesen ...

Nachricht von tagesspiegel.de: So will die Deutsche Bank in die Zukunft weiterlesen ...

fr-online.de: Banken - Deutsche Bank fordert Boni zurück weiterlesen ...

n-tv.de meldet dazu: Millionen-Forderungen an Jain und Co: Deutsche Bank lässt Ex-Manager büßen weiterlesen ...