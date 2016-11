"BERLIN - CO2-Emissionen von Autos, die die offiziellen Angaben der Hersteller übertreffen, könnten einer ..."

Wenn der tatsächliche, höhere CO2-Ausstoß in die Berechnung der Kfz-Steuer eingeflossen wäre, hätte der Staat mehr einnehmen können, argumentieren die Autoren. "Allein die Mindereinnahmen aufgrund nicht dem Realverbrauch auf der Straße entsprechender CO2-Angaben werden für 2010 bis 2015 auf rund 3,3 Milliarden Euro geschätzt."

Am Donnerstag hatte die Umweltorganisation ICCT, die den VW -Abgas-Skandals mit enthüllt hatte, eine Studie vorgelegt, nach der es 2015 bei Millionen Autos in Europa eine durchschnittliche Abweichung zwischen Prospektangaben und Realverbrauch von 42 Prozent gab. Diese Lücke habe sich im Verlauf der vergangenen Jahre zudem immer weiter aufgetan.

Ob dies finanzielle Folgen für Autobauer oder -fahrer haben könnte, ist laut FÖS unklar. Konsequenzen wie mögliche Steuernachforderungen müssten "im Einzelfall geprüft werden". Bei der Beurteilung müsse man auch berücksichtigen, dass unzutreffende CO2-Angaben oft durch legale Tricks bei Tests entstünden. "Die Steuerausfälle sind also auch auf Untätigkeit seitens der Regierung und ihrer Behörden zurückzuführen."

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) erklärte bei einer Veranstaltung in Frankfurt, man habe auf europäischer Ebene mit dafür gesorgt, dass Verbrauchstests ab 2017/2018 realitätsnäher gestaltet werden. Die Verbrauchswerte würden künftig "eher dem entsprechen, was der normale Fahrer erlebt, wenn er ein Fahrzeug bewegt". Das FÖS ist nach eigenen Angaben ein gemeinnütziger Verein, der sich für einen ökologisch orientierten Umbau des Steuersystems einsetzt.





dts-nachrichtenagentur.de meldet dazu: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: BERLIN - Microsoft will die Diskussion um die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Digitalisierung in Deutschland mitgestalten . Microsoft will intensiven Dialog zum Cloud-Computing anstoßen. Dafür hat der Softwarekonzern am Mittwoch in Berlin eine Denkschrift für Wirtschaft und Politik vorgestellt. Konkrete Handlungs-Empfehlungen sollen dabei einen sicheren Weg in die Cloud aufzeigen. "Cloud Computing bietet die Antwort auf einige der größten Herausforderungen in der Welt", sagte Brad Smith, Chef-Justiziar von Microsoft. "Doch wie so oft bei technologischem Fortschritt ergeben sich auch viele Fragen für die Gesellschaft." Dafür brauche es "ein ausgewogenes Paket aus politischen und technologischen Lösungen". weiterlesen ...

dpa.de schreibt: BERLIN - Microsoft will die Diskussion um die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Digitalisierung in Deutschland mitgestalten . Microsoft will intensiven Dialog zum Cloud-Computing anstoßen. Dafür hat der Softwarekonzern am Mittwoch in Berlin eine Denkschrift für Wirtschaft und Politik vorgestellt. Konkrete Handlungs-Empfehlungen sollen dabei einen sicheren Weg in die Cloud aufzeigen. "Cloud Computing bietet die Antwort auf einige der größten Herausforderungen in der Welt", sagte Brad Smith, Chef-Justiziar von Microsoft. "Doch wie so oft bei technologischem Fortschritt ergeben sich auch viele Fragen für die Gesellschaft." Dafür brauche es "ein ausgewogenes Paket aus politischen und technologischen Lösungen". weiterlesen ...

heute.de berichtet dazu: VW streicht 23.000 Jobs in Deutschland weiterlesen ...

Dazu schreibt heute.de weiter: VW streicht offenbar Zehntausende Jobs weiterlesen ...





























n-tv.de schreibt dazu: Nicht nur ein Problem Amerikas: Schäuble warnt vor Trump-Effekt weiterlesen ...

Dazu berichtet volksfreund.de: Nach der Wahl von Donald Trump: Kurs des neuen US-Präsidenten unklar Katerstimmung in Deutschland weiterlesen ...

wz-newsline.de berichtet: Trump: Schock und Glückwünsche weiterlesen ...

Dazu meldet www.pnn.de weiter: Zellenproduktion: Batterie-Dilemma reloaded weiterlesen ...