"BERLIN - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) lässt Berichte prüfen, nach denen die US-Umweltbehörde Carb ..."

Die "Bild am Sonntag" hatte berichtet, Carb habe im Sommer eine illegale Software-Funktion in Modellen der VW -Oberklasse-Tochter aus Ingolstadt entdeckt. Diese habe Audi zur Manipulation von CO2-Werten für Diesel- und Benziner-Fahrzeuge in Europa verwendet.





dpa.de weiter: HERNDON - Die Volkswagen -Tochter Audi hat im Oktober in den USA an Fahrt verloren . VW-Tochter Audi verliert in USA an Tempo. Der Absatz stagnierte mit plus 0,1 Prozent bei 17 721 Fahrzeugen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In den beiden Vormonaten hatte die Oberklassetochter der Wolfsburger noch etwas mehr Autos verkauft als im Jahr zuvor. Nach zehn Monaten beträgt das Plus im bisherigen Jahresverlauf 2,9 Prozent. Gut lief im Oktober der Verkauf des wichtigsten Modells A4 mit einem Plus von einem Drittel. Auch das SUV-Dickschiff Q7 verkaufte sich rund ein Drittel besser. Vom A6 und der Q5 wurden unter anderem wegen anstehender Modellwechsel weniger abgesetzt. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: HERNDON - Volkswagen muss bei seiner Kernmarke VW in den vom Dieselskandal besonders betroffenen USA einen weiteren herben Rückschlag einstecken . Volkswagen-Kernmarke VW: Verkäufe in USA rutschen im Oktober weiter deutlich ab. Der Absatz im Oktober ging im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 18,5 Prozent auf 24 779 Autos zurück, wie die US-Tochter des Konzerns am Dienstag in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Im Oktober standen bei den meisten Modellen prozentual zweistellige Rückgänge zu Buche, auch beim wichtigen Passat. weiterlesen ...

Mehr dazu von presseportal.de: Bonn - Die Revolution hat einen Namen: Industrie 4 0 Politik und Wirtschaft kündigen einen radikalen Wandel an, der nicht nur die Produktion in den Fabriken in einem nie dagewesenen Ausmaß verändern wird . phoenix Thema: Mensch.Macht.Arbeit - Industrie 4.0 - Montag, 31. Oktober 2016, 12.45 Uhr. Roboter und Computeralgorithmen rütteln an den Grundfesten der weiterlesen ...

