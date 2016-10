"BERLIN - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sieht die Autobranche in der Verantwortung, einen ..."

Deutsche Ingenieure seien "ohne weiteres" in der Lage, bis 2030 emissionsfreie Autos für alle zu bauen, sagte Hendricks. Sie unterstützt die Forderung der Grünen, ab 2030 keine Autos mit reinen Verbrennungsmotoren mehr neu zuzulassen. Auch der Bundesrat hatte das Ziel kürzlich in einem Schreiben an die EU-Kommission formuliert.

Hendricks verteidigte die von der Bundesregierung eingeführte Kaufprämie für Elektro- und Hybridautos, obwohl sie noch nicht im gewünschten Maß wirke. Sie zusammen mit anderen Fördermaßnahmen setze einen "wichtigen Impuls", nun solle man erst einmal beobachten, wie das wirke.

Hendricks sprach am Mittwoch auf einer vom "Tagesspiegel" organisierten Konferenz mit Experten zum Thema Elektromobilität in Berlin.





