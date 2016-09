Die Deutsche Bank muss derzeit um das Vertrauen der Investoren kämpfen. Unter anderem droht eine Strafe wegen Hypothekengeschäften in den USA. Das Institut hatte zuletzt betont, seine Herausforderungen allein lösen zu wollen.





























BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich nicht zu möglicher staatlicher Unterstützung für die mit Problemen kämpfende Deutsche Bank äußern . Merkel: Kein Kommentar zu möglichen Hilfen für Deutsche Bank. Merkel sagte auf eine entsprechende Frage am Dienstag in Berlin, dass das Institut "ein Teil des deutschen Banken- und Finanzwesens ist und dass wir uns natürlich wünschen, dass alle Unternehmen, auch wenn es temporäre Schwierigkeiten gibt, eine gute Entwicklung nehmen." Darüber hinaus wolle sie das Thema nicht kommentieren. Merkel äußerte sich bei einer Pressekonferenz mit dem Premierminister von Malaysia, Najib Razak.

München (www anleihencheck de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten nur noch wenige Tage eine Protect Aktienanleihe (ISIN DE000VN35960/ WKN VN3596) bezogen auf die Deutsche Bank-Aktie (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) zur Zeichnung an



Die Protect Aktienanleihe verfüge über einen Kupon von 9,50% . Neue 9,50% Protect Aktienanleihe auf Deutsche Bank - Anleihenews.

Folge 1169 der Dauerserie „Eigentlich nur noch schlechte Zeiten" mit der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) als Hauptakteur . Die Deutsche Bank und die schlechten Zeiten. Machen wir uns nichts vor, die Deutsche Banknk … Nein, wir wollen nicht nachtreten! Aber es ist wirklich düster. Wieder Strafen, wieder Software-Pannen, wieder Gerüchte. Der unheimliche Dreiklang wird so

Wegen des Verdachts jahrelanger Betrügereien mit der Kapitalertragssteuer fordert Deutschland von den beteiligten Banken im In- und Ausland Milliardensummen zurück . Betrügerische Cum-Ex-Geschäfte - Fiskus fordert Milliarden von Banken. Den Anstoß gab unter anderem eine vom Land NRW angekaufte Daten-CD. Der deutsche Staat verlange von den Beteiligten der sogenannten Cum-ex-Geschäfte die zu Unrecht erstattete Steuer, erklärte das Bundesfinanzministerium am Montag. Zu beteiligten Banken machte eine Sprecherin keine

Deutsche Bank-Aktie weiter ins Tief gerutscht! Kein Licht am Ende des Tunnels - Aktienanalyse

Fiskus fordert Milliarden von Banken zurück

