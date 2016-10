"BERLIN - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat eine stärkere Einbindung des Euro-Rettungsschirmes in die ..."

Schäuble hatte die EU-Kommission diese Woche zu Maßnahmen gegen Spanien und Portugal gemahnt, die zu hohe Haushaltsdefizite aufweisen. Die Kommission habe sich gegen Strafzahlungen entschieden, monierte Schäuble in Luxemburg. Bei der nun debattierten Kürzung von Mitteln aus EU-Strukturfonds habe die Kommission aber keinen Spielraum, sie einfach mit Null anzusetzen. Selbst gesetzte Regeln müssten angewandt werden. Die Kommission hatte auf milliardenschwere Strafzahlungen verzichtet, um die wirtschaftlich angeschlagenen Länder nicht zusätzlich zu belasten.

PORTUGAL WILL DEFIZITGRENZE EINHALTEN

Derweil blickt EU-Schuldensünder Portugal bei Wirtschaftswachstum und Staatsdefizit zwar etwas pessimistischer ins kommende Jahr, will aber die Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung dennoch einhalten. Wie aus dem Etat-Entwurf hervorgeht, der am späten Freitagabend vorgelegt wurde, rechnet die Regierung 2017 mit einem Haushaltsdefizit von 1,6 Prozent. Das sind 0,2 Punkte mehr als bisher angenommen. Ministerpräsident António Costa will unter anderem die Renten erhöhen.

Portugal hatte 2015 - ebenso wie Spanien - die EU-Vorgabe eines Defizits von maximal drei Prozent mit einem Haushaltsloch von 4,4 Prozent nicht erfüllt. Dieses Jahr will man 2,5 Prozent erreichen. Erlaubt sind 3,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

ITALIEN PLANT HÖHERE NEUVERSCHULDUNG

Auch Italien plant für kommendes Jahr eine höhere Neuverschuldung. Demnach ist für 2017 ein Defizit von 2,3 Prozent eingeplant, vorausgesagt waren bislang zwei Prozent. Mehr Geld will das hoch verschuldete Land unter anderem für das Gesundheitswesen, für Schulen, Pensionen und Familien ausgegeben, wie Ministerpräsident Matteo Renzi am Samstag bei Vorlage des Haushaltsentwurfs erklärte.

Der Regierungschef scheut unpopuläre Sparmaßnahmen, da er vor einem Verfassungsreferendum im Dezember steht, von dessen Ausgang er auch sein politisches Schicksal abhängig gemacht hat. Nach Umfragen liefern sich Gegner und Befürworter derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Italien liegt mit der EU-Kommission wegen der hohen Verschuldung im Clinch. Renzi will von Brüssel mehr Flexibilität unter anderem für die Kosten in der Flüchtlingskrise und für den Wiederaufbau in der Erdbebenregion in Mittelitalien.

dts-nachrichtenagentur.de berichtet: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de: Jena - Bis zu 800 Darsteller in historischen Uniformen wollen am Nachmittag die Schlacht bei Jena und Auerstedt vom 14 . Hunderte Darsteller spielen Schlacht bei Jena von 1806 nach. Oktober 1806 nachstellen. Vor 210 Jahren waren dort die Heere von Preußen und Napoleons Frankreich in einer Doppelschlacht aufeinandergetroffen. Die Truppen Napoleons hatten das preußisch-sächsische Heer vernichtend geschlagen. Zu dem Historienspektakel heute im Jena in Thüringen kommen nach Angaben des Vereins Jena 1806 Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien und Polen. weiterlesen ...

dpa.de meldet: BRÜSSEL - Der europäische Automarkt hat sich im September weiter robust gezeigt . Acea: Europäischer Automarkt legt im September weiter zu. In der Europäischen Union wurden mit 1,455 Millionen Autos 7,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum zugelassen, teilte der Branchenverband Acea am Freitag in Brüssel mit. Alle großen Märkte hätten zu dem Aufschwung beigetragen - in Italien und Spanien legten die Zahlen nach der Konjunkturschwäche der vergangenen Jahre gleich zweistellig zu. In Deutschland ging es um 9,4 Prozent nach oben. In Frankreich fiel das Plus mit 2,5 Prozent demgegenüber bescheiden aus. weiterlesen ...

Dazu meldet wallstreet-online.de weiter: Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die chinesische Volkswirtschaft befindet sich in einem historischen Umbruch: Der Paradigmenwechsel der Regierung, die Wirtschaft des Landes künftig verstärkt auf den Binnenkonsum auszurichten, bietet deutschen Exporteuren interessante Absatzchancen im Reich der Mitte . 10 Tipps für erfolgreiche Exportgeschäfte nach China. Damit sie diese optimal nutzen können, hat Atradius weiterlesen ...

kledy.de schreibt dazu: Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG weiterlesen ...

Mehr dazu von heute.de: Warum Populismus den Wohlstand gefährdet weiterlesen ...

fool.de schreibt dazu weiter: Neue Daten zeigen: Die deutsche Wirtschaft läuft rund und Unternehmen profitieren davon weiterlesen ...

Dazu berichtet n-tv.de: Prognose von Ifo, Insee und Istat: Leichte Erholung im Euroraum erwartet weiterlesen ...

Dazu schreibt boerse-online.de weiter: Produktion in Deutschland zieht an - in Frankreich und Spanien ebenso weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von meedia.de: Kommentar zu „Guten Tag, mein Name ist Nicolaus Fest“ – der neue AfD-Star geht unter die Video-Blogger von Regula weiterlesen ...