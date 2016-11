"BERLIN - Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) will bei einem Arbeitstreffen von OSZE-Staaten am Freitag ..."

Anfang September hatte Steinmeier seine innerhalb der Nato nicht unumstrittenen Vorschläge unterbreitet. Darunter ist auch die Forderung, für eine strengere Reglementierung von konventionellen Militäraktivitäten regionale Obergrenzen, Mindestabstände und Transparenzmaßnahmen zu definieren. Die Regelung solle insbesondere in militärisch sensiblen Regionen wie dem Baltikum gelten. Russlands Nato-Nachbar Litauen hatte die von Steinmeier vorgebrachten Vorschläge für mehr Rüstungskontrolle in Osteuropa als vollkommen inakzeptabel bezeichnet. Zu dem Treffen der Freundesgruppe Initiative Rüstungskontrolle auf Arbeitsebene werden 15 OSZE-Staaten in Berlin erwartet, darunter Frankreich, Italien und die Niederlande. Russland gehört ebenfalls zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), ist aber in der Freundesgruppe nicht vertreten.

Steinmeier wirbt f√ľr Pl√§ne zum Neustart der R√ľstungskontrolleBERLIN - Bundesau√üenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) will bei einem Arbeitstreffen von OSZE-Staaten am Freitag in Berlin f√ľr die Pl√§ne zum Neustart der R√ľstungskontrolle werben. "So schwierig das Verh√§ltnis zu Russland gegenw√§rtig auch sein mag: Wir brauchen nicht weniger, sondern wir brauchen mehr Dialog", sagte Steinmeier der Zeitung "Die Welt" (Freitag). Deshalb setze er sich mit vielen anderen europ√§ischen Au√üenministern f√ľr einen Neustart in der R√ľstungskontrolle "als bew√§hrtes Mittel f√ľr Transparenz, Risikovermeidung und Vertrauensbildung" ein.