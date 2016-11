"BERLIN - Autos auf deutschen Straßen weisen einer Tüv-Studie zufolge weniger erhebliche Mängel auf als im Vorjahr "

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die Quote der Autos mit erheblichen MĂ€ngeln auf 19,7 Prozent. Im Vorjahr waren es demnach noch 22,6 Prozent. Gleichzeitig stieg der Anteil der Fahrzeuge, die die regelmĂ€ĂŸige Hauptuntersuchung (HU) ohne MĂ€ngel ĂŒberstanden. Ältere Fahrzeuge fallen bei der HU hĂ€ufiger durch. Nach zehn Jahren liegt die durchschnittliche MĂ€ngelquote von Fahrzeugen bei 27,1 Prozent.

Insgesamt waren bei allen Altersklassen und Herstellern MĂ€ngel bei der Beleuchtung besonders hĂ€ufig. Das sei "im Prinzip unverstĂ€ndlich, denn BeleuchtungsmĂ€ngel kann man im Wesentlichen leicht erkennen", sagte Klaus BrĂŒggemann, GeschĂ€ftsfĂŒhrendes Mitglied des Verbands. Es sei auch nicht sinnvoll, mit BeleuchtungsmĂ€ngeln in die Hauptuntersuchung zu gehen. Rost spielte BrĂŒggemann zufolge hingegen keine Rolle mehr.

Der TĂŒv-Report 2017 stĂŒtzt sich ausschließlich auf die Ergebnisse der HU. Im Untersuchungszeitraum zwischen Juli 2015 und Juli 2016 wurden die Ergebnisse von rund neun Millionen Fahrzeugen ausgewertet. Der Report erscheint an diesem Freitag im Magazin "Auto Bild". Er enthĂ€lt fĂŒr jedes Fahrzeugmodell die Kategorien Fahrwerk, Licht, Bremsen und Umwelt.





dpa.de meldet: HERNDON - Die Volkswagen -Tochter Audi hat im Oktober in den USA an Fahrt verloren . VW-Tochter Audi verliert in USA an Tempo. Der Absatz stagnierte mit plus 0,1 Prozent bei 17 721 Fahrzeugen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In den beiden Vormonaten hatte die Oberklassetochter der Wolfsburger noch etwas mehr Autos verkauft als im Jahr zuvor. Nach zehn Monaten betrÀgt das Plus im bisherigen Jahresverlauf 2,9 Prozent. Gut lief im Oktober der Verkauf des wichtigsten Modells A4 mit einem Plus von einem Drittel. Auch das SUV-Dickschiff Q7 verkaufte sich rund ein Drittel besser. Vom A6 und der Q5 wurden unter anderem wegen anstehender Modellwechsel weniger abgesetzt. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: HERNDON - Volkswagen muss bei seiner Kernmarke VW in den vom Dieselskandal besonders betroffenen USA einen weiteren herben RĂŒckschlag einstecken . Volkswagen-Kernmarke VW: VerkĂ€ufe in USA rutschen im Oktober weiter deutlich ab. Der Absatz im Oktober ging im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 18,5 Prozent auf 24 779 Autos zurĂŒck, wie die US-Tochter des Konzerns am Dienstag in Herndon (US-Bundesstaat Virginia) mitteilte. Im Oktober standen bei den meisten Modellen prozentual zweistellige RĂŒckgĂ€nge zu Buche, auch beim wichtigen Passat. weiterlesen ...

dts-nachrichtenagentur.de weiter: Angesichts steigender Gewinne beim Autokonzern Volkswagen und einer Milliardenwiedergutmachung fĂŒr Dieselfahrer in den USA fordern VerbraucherschĂŒtzer nun auch eine EntschĂ€digung fĂŒr Kunden in Deutschland und Europa . VerbraucherschĂŒtzer verlangen von VW EntschĂ€digung fĂŒr europĂ€ische Dieselkunden. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: BERLIN - Die digitale Wirtschaft in Deutschland kommt in einem groß angelegten Zehn-LĂ€nder-Vergleich der fĂŒhrenden Nationen nicht von der Stelle . Deutsche Digital-Wirtschaft international weiterhin nur Mittelmaß. Wie vor einem Jahr landete Deutschland in aktuellen "Wirtschaftsindex Digital" nur auf dem sechsten Platz. Die am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Studie wurde von TNS Infratest und dem ZEW Mannheim im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt. Von maximal 100 möglichen Indexpunkten erreichte Deutschland in diesem Jahr 53 Punkte, das war ein Punkt mehr als im Vorjahr. An der Spitze des Rankings liegen die USA (76 Punkte), SĂŒdkorea (70) und Großbritannien (65). Danach folgen Finnland (62) und Japan (58). weiterlesen ...

Dazu boerse-online.de: Volkswagen-Kernmarke VW: VerkÀufe in USA rutschen im Oktober weiter deutlich ab weiterlesen ...





























boerse-online.de: Volkswagen-Aktie: Absatz in den USA bricht weiter ein weiterlesen ...

Dazu meldet wolfsburgerblatt.de: Eröffnungsfeier mit 1.000 GÀsten aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft, Konzern und Gewerkschaften weiterlesen ...

wolfsburgerblatt.de meldet dazu: Wirtschaftsminister Lies: „Es darf bei Volkswagen keine betriebsbedingten KĂŒndigungen geben“ weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von www.br.de: Die Gefahr aus dem Netz: Der digitale Krieg weiterlesen ...

finanztreff.de berichtet: Ein Jahr Dieselgate – Analysten sehen bei VW mehr Chancen als Risiken weiterlesen ...