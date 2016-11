"BERLIN - Auf Europas Straßen sind nach einer neuen Studie des Umweltforscher-Verbunds ICCT im vergangenen Jahr ..."

in den USA 2015 mit aufgedeckt hatte, nennt in der am Donnerstag vorgelegteneine durchschnittliche Abweichung zwischen tatsächlichen Fahrwerten und offiziellen Herstellerangaben von 42 Prozent. Der ICCT startete die Zeitreihe zum Kraftstoffverbrauch im Jahr 2001. Damals betrug die mittlere Abweichung aller einbezogenen Automodelle nur 9 Prozent.

"S√§mtliche Datenquellen best√§tigen, dass die L√ľcke zwischen dem von Herstellern ver√∂ffentlichten Kraftstoffverbrauch und dem tats√§chlich vom Kunden festgestellten Verbrauch einen neuen H√∂chststand erreicht hat", erkl√§rte ICCT-Mitglied Uwe Tietge. Wegen der direkten Kopplung von Spritverbrauch und CO2-Emissionen k√∂nnten die betroffenen Autofahrer so auch das Klima viel mehr belastet haben als gedacht.

Die Hauptursache der "Diskrepanz" sieht ICCT-Europa-Chef Peter Mock darin, dass die Autokonzerne "immer systematischer Schlupfl√∂cher in der bestehenden Regulierung ausnutzen". So w√ľrden zahlreiche f√ľr den Pr√ľfstand verwendete Wagen gezielt f√ľr die Testsituation optimiert. Auf der Stra√üe h√§tten sie dann teils ganz andere Verbrauchswerte.

Nach Angaben der Wissenschaftler flossen Daten f√ľr etwa eine Million Autos in die Untersuchung ein. Trotz Unterschieden im Fahrverhalten der Besitzer habe man durch die Vielzahl der Einzelbeobachtungen damit schl√ľssige Ergebnisse, die einen klaren Trend f√ľr die Flotte der Neufahrzeuge anzeigten.

Pikant aus Sicht des ICCT: Sp√§testens nach der EU-Einigung auf verpflichtende CO2-Regeln f√ľr die Autobranche 2008 sanken die offiziellen CO2-Werte "deutlich schneller" - aber der echte Aussto√ü des Treibhausgases offenbar l√§ngst nicht im selben Ma√ü.

"Besonders hohe Abweichungen werden im Premium-Segment beobachtet, wo in der Realität der Kraftstoffverbrauch einiger Fahrzeugmodelle - im Durchschnitt - mehr als 50 Prozent höher liegt als vom Hersteller angegeben", kritisiert die Organisation. Auch bei Hybridautos sei die Schere zuletzt deutlich aufgegangen. Vor allem beim Start einer neuen Modellgeneration sei der Anstieg oft sprunghaft. "In der Folge sind die erzielten CO2-Reduktionen seit 2001 in der Realität nur etwa halb so hoch wie anhand der Zertifizierungswerte zu erwarten."

F√ľr ihre Analyse griffen die Autoren der Studie auf Angaben privater Autonutzer bei spezialisierten Verbrauchs-Webseiten, Tankdaten von Leasingfirmen, Stra√üentests von Fachzeitschriften und Messungen von Autoclubs zur√ľck. Nie sei die "Kluft zwischen offiziellem und tats√§chlichem Verbrauch" so gro√ü gewesen, betonten sie.

Tests des ICCT und der West Virginia University zur Emission von Stickoxiden bei Dieselautos in den USA hatten dazu gef√ľhrt, dass die dortigen Beh√∂rden auf die Manipulationen von VW aufmerksam wurden. Die im September 2015 ausgebrochene "Dieselgate"-Aff√§re r√ľckte eine ganze Branche ins Zwielicht. Bei VW f√ľhrte sie zu Milliardenr√ľcklagen f√ľr Strafen und Rechtskosten, der Konzern st√ľrzte in eine Krise.

Bisher drehte sich der Skandal allerdings vorrangig um gesundheitsschädliche Stickoxide (NOx) - nicht um das Klimagas CO2 und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen auf die Kfz-Steuer.

Im Fr√ľhjahr hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nach Nachmessungen bei NOx auch bei CO2 auff√§llige Daten festgestellt. Berichten zufolge best√§tigten sich im Sommer dann teils deutlich h√∂here CO2-Werte. "Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen", hie√ü es aus dem Bundesverkehrsministerium. VW k√ľndigte an, die Daten f√ľr zwei Modelle nach oben anpassen zu m√ľssen. Auch Audi geriet zuletzt unter Druck.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hatte f√ľr die deutschen Hersteller j√ľngst betont: "Der Verkehrssektor leistet bereits heute einen erheblichen Beitrag zur CO2-Reduzierung." Mock sagte der Deutschen Presse-Agentur, auch bei CO2 und Kraftstoffverbrauch sei "eine Vielzahl von legalen und halblegalen Schlupfl√∂chern" m√∂glich. "Da gibt es auch keine starke Beh√∂rde und keine guten Testverfahren."





