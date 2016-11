"Berlin - Audi hat bei seinen Diesel-Abgaswerten offenbar noch mehr geschummelt als bisher bekannt "

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: Berlin - Bundespräsident Joachim Gauck hat sich mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA beunruhigt gezeigt . Gauck warnt vor einem möglichen US-Präsidenten Trump. Zu einem möglichen Wahlsieg des republikanischen Kandidaten Donald Trump sagte er dem «Spiegel»: Was uns unter anderem Sorgen machen müsse, sei seine Unberechenbarkeit. Er halte es für ein Problem, dass man nicht sagen könne, was von einem Präsidenten Trump zu erwarten wäre. CSU-Chef Horst Seehofer warnte hingegen davor, sich als Oberlehrer der Welt aufzuführen. Im Falle eines Wahlsiegs wäre Trump ebenso willkommen in Bayern wie dessen Konkurrentin Hillary Clinton. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von www.tt.com: In Deutschland geht die Angst um, dass Flüchtlinge erst in Berlin, Köln oder anderswo radikalisiert werden könnten . Islamisten buhlen um Flüchtlinge. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: Berlin - Nur knapp jeder dritte Mieter in Deutschland hat schon einmal mithilfe des Mietspiegels geprüft, ob er zu viel für seine Wohnung zahlt . Zu hohe Miete? Nur jeder Dritte checkt Mietspiegel. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die der dpa vorliegt. Im Falle einer überhöhten Miete würden demnach nur 13 Prozent der Befragten gegen den Vermieter klagen. Gemäß der vor gut einem Jahr eingeführten Mietpreisbremse darf bei neuen Verträgen die Miete nur noch zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Bislang nutzen aber nur sehr wenige Mieter ihr Klagerecht. weiterlesen ...

dpa.de weiter: Benefiz-Konzert Zu dem Benefiz-Konzert in der Deutschen Oper in Berlin, werden zahlreiche Prominente erwartet . Aids-Stiftung erwartet prominente Gäste zur Operngala. Die Einnahmen des Abends gehen an Hilfsprojekte in Deutschland und in Afrika. weiterlesen ...

Artikel von www.pnn.de: Volkswagen-Dieselaffäre: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen VW-Aufsichtsratschef Pötsch weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von N24.de: VW-Tochter - Neue Vorwürfe gegen Audi in Abgasaffäre weiterlesen ...

wz-newsline.de schreibt: Clinton oder Trump? Was die Welt erwartet weiterlesen ...

Dazu berichtet www.taz.de weiter: Abgas-Skandal bei VW: Staatsanwalt ermittelt gegen Pötsch weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von schwarzwaelder-bote.de: USA: Neue Vorwürfe gegen Audi in Abgasaffäre weiterlesen ...

nw-news.de schreibt dazu: VW-Tochter: Neue Vorwürfe gegen Audi in Abgasaffäre weiterlesen ...