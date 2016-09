"Berlin - Air Berlin entlässt Mitarbeiter, schrumpft die Flotte und schließt Basen "

In einer Telefonkonferenz am Donnerstagvormittag wollte Unternehmenschef Stefan Pichler ĂŒber Details des drastischen Umbauprogramms informieren. Mitgeteilt hatte die Airline die PlĂ€ne am Mittwochabend. Danach will Lufthansa bis zu 40 Flieger der zweitgrĂ¶ĂŸten deutschen Airline samt Besatzungen fĂŒr sechs Jahre anmieten, der Großteil soll fĂŒr die Billigtochter Eurowings fliegen.

Die Berliner stecken in einer desolaten finanziellen Lage. Die mit fast einer Milliarde Euro verschuldete zweitgrĂ¶ĂŸte deutsche Fluglinie wird schon seit Jahren von ihrer arabischen GroßaktionĂ€rin Etihad mit immer neuen Millionenspritzen in der Luft gehalten. «Etihad Airways unterstĂŒtzt den Vorstand von Air Berlin bei der grĂ¶ĂŸten Umstrukturierung der Unternehmensgeschichte und steht langfristig zu seinem Engagement.» Etihad ist seit 2011 an Air Berlin beteiligt und habe davon bisher sehr profitiert. «So bringt die Kooperation Etihad heute fĂŒr mehr als 150 Millionen Dollar Jahresumsatz.»

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Das ist ein guter und nachvollziehbarer Schritt, den ich begrĂŒĂŸe. Die Entscheidung sichert ArbeitsplĂ€tze, stĂ€rkt die deutsche Luftfahrtindustrie und erhĂ€lt Verbindungen auch außerhalb der großen Drehkreuze.»

Air Berlin will sich auf das KerngeschĂ€ft mit einer Flotte von 75 Maschinen von den beiden Drehkreuzen Berlin und DĂŒsseldorf aus konzentrieren. Das TouristikgeschĂ€ft mit 35 Flugzeugen soll in einem eigenen GeschĂ€ftsbereich zusammengefasst werden mit dem Ziel, strategische Optionen zu prĂŒfen. Dabei will Air Berlin bei der geplanten Vermietung von Flugzeugen an den Lufthansa-Konzern keinerlei Start- und Landerechte und Strecken mit ĂŒbertragen. Dies geht aus der PrĂ€sentation des Air-Berlin-Vorstands zur Telefonkonferenz an diesem Donnerstag hervor.

Dort ist auch zu lesen, dass Air Berlin sich in Deutschland wohl von den FlughĂ€fen Hamburg, Paderborn, Köln, Frankfurt und Leipzig verabschieden wird. Basen soll es nur noch an den beiden Drehkreuzen DĂŒsseldorf und Berlin sowie in Stuttgart und MĂŒnchen geben. Als weiteres Ziel im Inland bleibt daneben nur noch NĂŒrnberg.

Der Deal mit der Lufthansa umfasst bis zu 40 Mittelstreckenjets der Modellfamilie Airbus A320 und soll ab dem kommenden Sommerflugplan Ende MĂ€rz sechs Jahre lang laufen. FĂŒr bis zu 38 Maschinen stellt Air Berlin dabei auch Piloten, Flugbegleiter, Wartung, Versicherung und Verwaltungsleistungen. Air Berlin erwartet von der Lufthansa ĂŒber die Laufzeit des Vertrags Zahlungen von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Kosten wie Treibstoff und FlughafengebĂŒhren trĂ€gt die Lufthansa.

Air-Berlin-Chef Stefan Pichler bedauerte die Entscheidung fĂŒr StellenkĂŒrzungen, begrĂŒndete dies aber mit der Notwendigkeit, das Unternehmen effizienter auszurichten: «Es fĂ€llt mir schwer, in einem dynamischen Arbeitsmarkt wie dem deutschen betriebsbedingte KĂŒndigungen anzukĂŒndigen. Dennoch mĂŒssen wir leider Personal abbauen. Unser Ziel ist es, dies so sozialvertrĂ€glich wie möglich zu gestalten.»

Die Lufthansa baut durch die Vereinbarung ihre Billigtochter Eurowings im Kampf gegen die Konkurrenz von Ryanair und Co. dagegen krĂ€ftig aus. Die Flotte der Tochter von derzeit 90 Jets soll durch den Air-Berlin-Deal um 35 Maschinen wachsen. Weitere fĂŒnf Flugzeuge wĂŒrden von Austrian Airlines angemietet. Die Vereinbarung soll sechs Jahre laufen und mit dem Sommerflugplan am 26. MĂ€rz 2017 beginnen.

Zuvor hatte der Lufthansa-Aufsichtsrat der KomplettĂŒbernahme der belgischen Fluglinie Brussels Airlines zugestimmt. FrĂŒheren Angaben zufolge soll Brussels fĂŒr Eurowings an den Start gehen.

Eurowings ist als Plattform angelegt, an der andere Fluggesellschaften auf verschiedene Weise andocken können. Der Kauf weiterer Fluglinien ist dabei ebenso denkbar wie eine Kooperation oder eben Leasing-Vereinbarungen wie mit Air Berlin.

dpa.de berichtet dazu: Berlin - Air Berlin entlĂ€sst Mitarbeiter, schrumpft die Flotte und schließt Basen . Entlassungen und Schrumpfkurs bei Air Berlin. Bei der angeschlagenen Fluggesellschaft werden bis zu 1200 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren, ein Teil der Flugzeuge geht an die Lufthansa. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: BERLIN - Berlins regierender BĂŒrgermeister Michael MĂŒller (SPD) hat den angekĂŒndigten Schrumpfkurs der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin als "bittere Nachricht" fĂŒr die Stadt gewertet . Berliner BĂŒrgermeister:Â Schrumpfkurs bei Air Berlin ist 'bittere Nachricht'. "Es ist zu hoffen, dass die nun getroffenen Entscheidungen zur Gesundung des Unternehmens beitragen und die Airline insbesondere am Standort Berlin als starke Marke sichtbar bleibt", sagte MĂŒller am Donnerstagmorgen. weiterlesen ...

Mitteilung von dpa.de: BERLIN - Der CSU-Politiker Hans Michelbach hat die Geldpolitik des Chefs der EuropĂ€ischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, als gescheitert bezeichnet . Michelbach: Draghis Geldpolitik ist gescheitert. Die derzeitige Finanzpolitik fĂŒhre in eine Haftungs- und Schuldenunion, sagte der Obmann der Unions-Fraktion im Finanzausschuss am Donnerstag im Deutschlandradio. Draghi setze auf eine Ausweitung der Solidarhaftung. Die LiquiditĂ€tsausweitung durch AnleihenkĂ€ufe werde jedoch irgendwann einmal enden. "Die Frage, wie das enden wird, die konnte er nicht beantworten", sagte Michelbach. Er forderte ein Ende der Nullzinspolitik der EZB. Draghi hatte am Mittwoch Abgeordneten des Deutschen Bundestags die Maßnahmen der Zentralbank erlĂ€utert. weiterlesen ...

dpa.de weiter: BERLIN - Air Berlin will bei der geplanten Vermietung von Flugzeugen an den Lufthansa-Konzern keinerlei Start- und Landerechte und Strecken mit ĂŒbertragen . Air Berlin will keine Startrechte und Strecken an Lufthansa abgeben. Dies geht aus der PrĂ€sentation des Air-Berlin-Vorstands zur Telefonkonferenz an diesem Donnerstag hervor. Der Deal umfasst bis zu 40 Airbus-Mittelstreckenjets der Modellfamilie A320 und soll ab dem kommenden Sommerflugplan Ende MĂ€rz sechs Jahre lang laufen. FĂŒr bis zu 38 Maschinen stellt Air Berlin dabei auch Piloten, Flugbegleiter, Wartung, Versicherung und Verwaltungsleistungen. weiterlesen ...

www.taz.de schreibt dazu: Gruselkabinett am Anhalter Bahnhof: Der Spuk ist vorbei weiterlesen ...

spiegel.de weiter: Maya-ArchÀologie: Darum verschwanden die Gottkönige weiterlesen ...

nwzonline.de meldet: LĂŒrssen schmiedet einen Schiffbau-Riesen weiterlesen ...

morgenpost.de berichtet: Rot-Rot-GrĂŒn in Berlin: Trotz KoalitionsgesprĂ€chen - MĂŒller geht auf Reisen weiterlesen ...

Nachricht von www.noz.de: Deutschlandpremiere von „Frantz“ mit Paula Beer weiterlesen ...

politikexpress.de schreibt dazu weiter: SaarbrĂŒcker Zeitung: FĂŒr Millionen Menschen ist Hartz IV Dauerzustand weiterlesen ...