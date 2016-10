BELMONT RESOURCES INC,

(pressrelations) -

Belmont meldet Fortschritte bei Beantragung der Bohrgenehmigung für Kibby Basin ( Nevada ), Lithiumprobennahme und Finanzierung





Beantragung einer Bohrgenehmigung und Probennahmen bei Kibby:



Bob Cuffney, P.Geo., hat kürzlich das Konzessionsgebiet im Kibby Basin besichtigt, um die Zugänglichkeit über Straßen zu prüfen und Bohrstandorte für die geplanten Reverse-Circulation- und oberflächennahen Direct-Push-Bohrungen zu lokalisieren. Während seines Aufenthalts am Standort steckte Herr Cuffney auch die unterschiedlichen Bohrstandorte ab und entnahm zehn (10) Proben der Salztonebenen-Sedimente für eine Lithiumanalyse. Diese Proben wurden an das Analyselabor der ALS Group in Reno (Nevada) gesendet und die Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie eingetroffen sind und von Herrn Cuffney zusammengestellt wurden.



Während seines Aufenthalts in der Region besuchte Herr Cuffney auch das Bureau of Land Management (BLM) in Tonopah (Nevada), um über die Beantragung der Absichtserklärung zu sprechen, insbesondere über die Berechnungen der Verpflichtungen hinsichtlich beeinträchtigter Gebiete und Sanierungsanforderungen. Eine Absichtserklärung hinsichtlich der Bohrung von bis zu zehn Explorationsbohrlöchern wurde zur Prüfung und Genehmigung an das Bureau of Management eingereicht. Zurzeit werden Bohrangebote eingeholt und das Bohrprogramm wird in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Bohrgeräten voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November starten.



Finanzierung:



Belmont arrangierte von drei unabhängigen Parteien kurzfristige Darlehen in Höhe von insgesamt 105.000 Dollar. Die Einnahmen aus diesen Darlehen werden verwendet werden, um sich zusätzliche abgesteckte Schürfrechte im Kibby Basin (Nevada) zu sichern, aber auch für Ausgaben in Konzessionsgebieten sowie als allgemeines Betriebskapital.



Die Darlehen weisen eine Zinsrate von 1,5 Prozent pro Monat auf. Als Entschädigung für die Darlehen wird das Unternehmen auch insgesamt 262.500 Bonus-Stammaktien unter Annahme eines Preises von 0,06 Dollar pro Aktie emittieren. Die Darlehen und die Emission von Bonus-Aktien unterliegen einer behördlichen Genehmigung und die Aktien, die im Rahmen der Abkommen emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Emissionsdatum.



Lithium in den Nachrichten:



- USA plant, mehr Lithiumverbindungen zur Verwendung in Batterien zu horten - Reuters - Edition: United States - von Pratima Desai; Bearbeitung von Alexander Smith - 5. Oktober 2016 http://ow.ly/exNa304TMw6



Die U.S. Defense Logistics Agency (DLA) meldete einen Auftrag, im Geschäftsjahr, das am 1. Oktober beginnt, 600 kg Lithiumkobaltoxid (LCO) und 2.160 kg Lithiumnickelkobaltaluminiumoxid (NCA) zu kaufen.



Der Auftrag aus dem Geschäftsjahr 2015/16 wurde somit verdoppelt. Beide Verbindungen werden zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet. LCO-Batterien werden für Mobiltelefone und Laptops verwendet, während NCA-Batterien bei Elektrofahrzeugen Anwendung finden.



- Elektroauto-Revolution sorgt für günstige Prognose für mehrere Metalle - Reuters - von Jan Harvey-London - 5. Oktober 2016 http://ow.ly/12I7304TLMN



Obwohl die Schätzungen variieren, geht IHS Automotive davon aus, dass bis 2020 nahezu vier Prozent aller Personenfahrzeuge weltweit Elektrofahrzeuge sein werden, was 3,9 Millionen Fahrzeugen entspricht - eine Steigerung von 14.000 gegenüber dem Jahr 2010.



Die Lithiumbranche wird von den heutigen 160.000 Tonnen LCE (Lithiumcarbonatäquivalent) auf mindestens 260.000 Tonnen im Jahr 2020 wachsen, sagte Simon Moores, Managing Director von Benchmark Mineral Intelligence.



Die Preise für Lithium mit für Batterien geeigneten Gehalten sind in China, dem größten Produzenten von Lithium-Ionen-Batterien, in diesem Sommer aufgrund der hohen Nachfrage auf über 20.000 Dollar pro Tonne gestiegen und somit fast drei Mal höher als noch im Jahr davor.



Über Belmont Resources Inc.



Belmont ist ein aufstrebendes Ressourcenunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Nevada (USA) beschäftigt.



Am 30. März 2016 unterzeichnete das Unternehmen ein Konzessionsgebietskaufabkommen hinsichtlich des Erwerbs von 16 Seifen-Abbauschürfrechten mit einer Größe von insgesamt 1.036 Hektar (2.560 Acres) in Esmeralda County (Nevada, USA). Das Konzessionsgebiet im Kibby Basin befindet sich 65 Kilometer nördlich des Clayton Valley (Nevada). Das Unternehmen ist der Auffassung, dass das Konzessionsgebiet beträchtliches Lithiumpotenzial aufweist.



Am 11. Juli 2016 meldete das Unternehmen, dass es das Abstecken von zusätzlichen, 213 mal 20 Acres großen Seifen-Mineralschürfrechten mit einer Größe von insgesamt etwa 1.724 Hektar (4.260 Acres) neben Kibby 16 arrangiert hat, wodurch sich der Landbesitz im Kibby Basin (das Konzessionsgebiet) auf 2.760 Hektar (6.820 Acres) erhöht.



Im Rahmen einer 50:50-Eigentümerschaft mit International Montoro Resources Inc. hat Belmont zwei bedeutsame Urankonzessionsgebiete (Crackingstone (982 Hektar) und Orbit Lake (11.109 Hektar)) im Uranium City District in Northern Saskatchewan erworben und sucht nun nach Joint-Venture-Möglichkeiten.





