- Bei Scrambl3 ist keine Anmeldung nötig: Sie müssen nur die App herunterladen, einen anonymen Scrambl3-Benutzernamen erstellen und können dann Ihre Scrambl3-Freunde und -Geschäftspartner auf der ganzen Welt über WLAN oder mobile Datenverbindungen kostenlos anrufen oder ihnen Nachrichten senden

- Scrambl3 ist vertraulich, unaufdringlich, verwendet Ihre Mobilnummer nicht und greift auch nicht auf Ihre persönlichen Telefonkontakte zu (im Gegensatz zu WhatsApp und Viber) Sie können sogar Ihr iPad oder Android-Tablet verwenden - mit WhatsApp und Viber geht das nicht, da sie Ihre Mobilnummer für Telefonate und Textnachrichten benötigen

- Das einmalige VPN (Dark Tunnel) Design von Scrambl3 schließt die SS7-Sicherheitslücke des öffentlichen Telefonsystems aus, mit dem Hacker die Anrufe bei WhatsApp und Viber abhören und Textnachrichten mitlesen können

- Sie können Ihren Scrambl3-Benutzernamen auf beliebig vielen Mobilgeräten benutzen, da Scrambl3 Sie nicht über Ihre Mobilnummer, sondern nur über Ihren anonymen Scrambl3-Benutzernamen identifiziert

- Zur vollständigen Transparenz verwendet Scrambl3 nur Open Source-Softwarekomponenten, um Ihr VPN mit Top Secret-Qualität, Ihre Verschlüsselungsalgorithmen und Internetprotokolle zu erstellen

Irvine, Kalifornien - USMobile, Inc., ein privates Kommunikationsunternehmen, hat die kostenlose Version von Scrambl3 (Scrambl3.com (https://www.scrambl3.com/home)) gestartet. Dabei handelt es sich um eine kostenlose mobile App für iOS und Android, mit der Sie streng vertrauliche Anrufe tätigen und Textnachrichten austauschen können.

Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161003/414559

Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150529/219538LOGO

Größtmöglicher Datenschutz: Anonyme Anmeldung und Aufnahme in Black Book-Kontaktlisten innerhalb von 5 Sekunden

Neue Scrambl3-Benutzer müssen nur einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben. Bei anderen kostenlosen Sprach- und Nachrichten-Apps müssen Sie Ihre Mobilnummer bestätigen, den Zugriff auf Ihr privates Telefonbuch auf dem Smartphone erlauben und Ihre E-Mail-Adresse angeben - alles unnötige Mühe und ein Einbruch in Ihre Privatsphäre.

Scrambl3-Benutzer tauschen vertraulich ihre Benutzernamen aus und fügen sie zur entsprechenden Black Book-Kontaktliste von Scrambl3 hinzu. In Ihrem privaten Netzwerk sind keine unerwünschten Anrufe oder Textnachrichten möglich.

Warum ist Scrambl3 vertraulicher und sicherer als WhatsApp und Viber?

"Nur Scrambl3 baut einen 'Dark Internet Tunnel' auf - dies ist USMobiles virtuelles privates Netzwerk (VPN) mit Top Secret-Qualität, das sich vollständig außerhalb und getrennt vom öffentlichen Telefonsystem befindet. Auf diese einmalige Art und Weise ist die Kommunikation 'verschleiert' oder für diejenigen unsichtbar, die sie abfangen möchten", erläuterte der Geschäftsführer von USMobile, Jon Hanour.

"Indem die verschlüsselte Kommunikation innerhalb eines VPN mit Top Secret-Qualität stattfindet, wird ein exponentieller Anstieg an Sicherheit erzielt, um Hacker wirkungsvoll auszuschließen", sagte der technische Direktor von USMobile, Brad Arant.

Eine unabhängige Beurteilung von Scrambl3 durch Professor Dr. Yuliang Zheng, einem der weltweit führenden Kryptologen an der Universität von Alabama, finden Sie unter Scrambl3.com.

Vorteile von Scrambl3 Scrambl3 WhatsApp Viber (250 (gestartet (1 MillionenBenutzer) am Milliarde 5.10.16) Benutzer) Privatsphäre Scrambl3 benötigt Ja Nein Nein weder Ihre private Mobilnummer noch den Zugriff auf Ihre persönlichen Kontakte Kein Anmelden erforderlich Ja Nein Nein erstellen Sie nur einen Scrambl3-Benutzernamen und es kann losgehen! Scrambl3 kann auf mehreren Ja Nein Nein Geräten verwendet werden kompatibel mit iPad und Tablet, einschließlich nur WLAN Sehr sichere VPN (Dark Tunnel) Ja Nein Nein Architektur schließt die SS7-Hintertür für Hacker Mehrere Mobilgeräte Ja Nein Nein Scrambl3-Benutzer sind nicht an ein einziges Mobilgerät gebunden Kostenlose Ja Nein Nein Mehrbenutzer-Unternehmenskonten einschließlich eines kostenlosen Admin-Panels für Benutzer Premiumfunktionen Ja Nein Nein Konferenzbrücke für Unternehmen, private Server und private E-Mail 2016Q4

Informationen zu USMobile

USMobile hat seinen Unternehmenssitz in Irvine, Kalifornien (https://en.wikipedia.org/wiki/USMobile), und wurde von Hanour und Arant gegründet, die von der Leidenschaft getrieben werden, ihren Benutzern eine vertrauliche Kommunikation zu ermöglichen.

Medienkontakt: Pete Arnold parnold@parnold.com 781.248.3600 von Peter Arnold Associates Bill Blanning blanning.bill@gmail.com 714.916.4309 von Blanning Associates

